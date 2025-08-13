Avdelningschef Network Analysis Regionnät Norr-Mellan
2025-08-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen till ett fossilfritt samhälle. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i vårt samhällsviktiga uppdrag och bidrar till energiomställningen och en säker elförsörjning för framtida generationer.
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en betydande del i vårt samhällsviktiga uppdrag och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution driver en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. Vår verksamhet och en trygg elleverans är avgörande för att samhället alltid fungerar och kan utvecklas.
Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Network Analysis Regionnät Norr - Mellan är tillsammans med systeravdelningen för område Syd hjärtat i utvecklingen av Vattenfalls framtida Regionnät. Du driver tillsammans med dina medarbetare utvecklingen av Vattenfall Eldistributions Regionnät i region Norr och Mellan så att det lever upp till omvärldens förväntningar avseende elektrifieringen av Sverige där 90% av omställningen sker i Vattenfalls nät. Du har därmed en stor påverkan på förutsättningarna för att Sverige ska kunna bli fossilfritt. Avdelningen förvaltar och utvecklar regionnätets dimensionering och utformning med såväl nya som befintliga kunders behov i fokus för att möjliggöra samhällets utveckling. Utifrån kapacitet-, tillgänglighet samt nätstrukturella brister ansvarar avdelningen för att identifiera, värdera och besluta om prioriterade avvikelser/behov samt tar fram åtgärder som säkerställer ett robust och effektivt elsystem på kort och långt sikt. Avdelningen bidrar också med att genomföra magnetfältsberäkningar och dimensionering i förstudiefas. Verksamhetsnära förvaltning av bolagets beräkningssystem PSS/E ingår också i ansvaret. Avdelningen kravställer systemutformning genom förvaltning/ägarskap av Planeringshandbok Regionnät. Det finns gränssnitt till flera andra avdelningar. Avdelningen deltar i arbete med systemfrågor som tex FLEX och Offentliga Nätutvecklingsplaner samordnat inom enheten Asset Optimisation.
Som avdelningschef för Network Analysis Regionnät Norr-Mellan får du en nyckelroll i att forma och utveckla vår verksamhet. Du leder ett engagerat team och har ett nära samarbete med kollegor inom hela organisationen - särskilt med Network Analysis Regionnät Syd, Asset Management, Kund och Marknad samt Projektverksamheten. Du har även externa kontakter, vilket gör rollen både dynamisk och samhällsnära.
I din roll ansvarar du för avdelningens resultat, utveckling och måluppfyllelse. Du är en aktiv del av ledningsgruppen för Network Optimisation och bidrar till strategiska beslut som driver verksamheten framåt. Genom ett inkluderande och tillitsfullt ledarskap skapar du förutsättningar för dina medarbetare att lyckas och växa - både som individer och som team.
Du bygger en stark laganda där samarbete, engagemang och utveckling står i centrum. Du leder förändringsinitiativ och säkerställer att nya arbetssätt implementeras på ett hållbart och effektivt sätt. Här får du möjlighet att kombinera operativt ansvar med långsiktig påverkan - i en roll där du verkligen gör skillnad.
Som chef för Network Analysis Regionnät rapporterar du till enhetschef för Network Optimisation och deltar tillsammans med de andra fyra avdelningscheferna i enhetens ledningsgrupp.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet som ledare inom nätverksamhet eller annan infrastrukturintensiv bransch. Du har en dokumenterad förmåga att leda genom andra och att skapa resultat tillsammans med ditt team. Du har erfarenhet av att driva förändringsarbete och utveckla både verksamhet och individer, och du har en kommunikativ och lyhörd ledarstil som inspirerar och engagerar. Din strategiska förmåga gör att du kan utvärdera behov, prioritera rätt insatser och fatta välgrundade beslut. Du motiveras av att se människor växa och trivs i en miljö där du får kombinera operativt ledarskap med långsiktig utveckling. Du är trygg i din roll, har ett genuint intresse för människor och ser värdet i att bygga en inkluderande kultur där alla får möjlighet att bidra.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att ha jobbat i processtung verksamhet med koppling till anläggningsinvesteringar
Erfarenhet av att representera externt och föra företagets talan vid paneldiskussioner, kundmöten etc.
Erfarenhet att ha implementerat en utmanande förändringar i verksamheten
Relevant teknisk akademisk utbildning med fördel inom elkraft
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, liksom B-körkort.
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande miljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och attraktivt företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall Eldistribution värdesätter allas lika värde och arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
Som chef på Vattenfall Eldistribution motiveras du av att driva transformation genom att:
Engagera dina medarbetare att delta i utvecklingsarbete
Ansvara för att lyfta nya verksamhetsutvecklingsbehov
Ta ett tydligt sponsorskap inklusive ansvar för nyttorealisering för våra verksamhetsutvecklingsprojekt Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
977 75 LULEÅ Arbetsplats
Luleå Jobbnummer
9455847