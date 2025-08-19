Avdelningschef Network Analysis Lokalnät Norr-Syd
2025-08-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen till ett fossilfritt samhälle. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i vårt samhällsviktiga uppdrag och bidrar till energiomställningen och en säker elförsörjning för framtida generationer.
Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en betydande del i vårt samhällsviktiga uppdrag och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution driver en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. Vår verksamhet och en trygg elleverans är avgörande för att samhället alltid fungerar och kan utvecklas.
Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Vi söker en driven och engagerad ledare som vill ta sig an det spännande uppdraget som avdelningschef för Network Analysis Lokalnät Norr-Syd inom Asset Optimisation hos Vattenfall Eldistribution.
Network Analysis Lokalnät Norr-Syd är tillsammans med systeravdelningen för område Mellan hjärtat i utvecklingen av Vattenfalls framtida lokalnät. Du och ditt team driver utvecklingen av lokalnätet i region Norr och Syd, vilket är avgörande för Sveriges elektrifiering och fossilfria framtid. Gruppen arbetar långsiktigt strategiskt med nätutvecklingsplaner, tar fram systemtekniska lösningar för att möjliggöra större kundanslutningar och arbetar med verksamhetsutveckling för att möta upp förändrade omvärldskrav och det allt mer komplexa energilandskapet.
Som avdelningschef har du ett nära samarbete med kollegor inom Network Optimisation och andra avdelningar, samt externa kontakter. Du ansvarar för avdelningens verksamhet och måluppfyllelse, leder genom dina medarbetare och bidrar till enhetens utveckling och mål. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och lyckas i sina roller, bygger starka team och driver förändringar. Din förmåga att utveckla team och personligt ledarskap är av stor betydelse, liksom din kommunikationsförmåga. Vi tror att du drivs av att utveckla både människor och verksamhet, inspirerar och engagerar dina medarbetare, och strategiskt utvärderar behov och prioriterar insatser för bästa resultat.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet som ledare inom elanläggningar, industri eller infrastruktur, och som har arbetat med processtung verksamhet och anläggningsinvesteringar. Du har erfarenhet av att digitalisera arbetsmoment, vilket innebär att du har drivit projekt för att införa digitala verktyg och processer som effektiviserar och förbättrar arbetsflöden. Du har också erfarenhet av att implementera utmanande förändringar i verksamheten, där du har lett och genomfört omfattande förändringsprojekt som krävt strategisk planering och stark ledarskapsförmåga.
Relevant teknisk akademisk utbildning med fördel inom elkraft
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande miljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och attraktivt företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall Eldistribution värdesätter allas lika värde och arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Som chef på Vattenfall Eldistribution motiveras du av att driva transformation genom att:
Engagera dina medarbetare att delta i utvecklingsarbete
Ansvara för att lyfta nya verksamhetsutvecklingsbehov
Ta ett tydligt sponsorskap inklusive ansvar för nyttorealisering för våra verksamhetsutvecklingsprojekt
Ansvara för mottagande och efterlevnad av nya arbetssätt
Placeringsort
Luleå eller Trollhättan.
Resor till andra kontor kan förekomma.
Kontaktpersoner
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef: Elisabet Norgren, 073-068 15 50.
För information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare: Jessica Petersson, 070-039 87 70, jessica.petersson@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Vattenfall Eldistribution är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
977 75 LULEÅ Arbetsplats
Luleå Jobbnummer
9466146