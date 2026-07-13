Avdelningschef med hjärta för ledarskapsfrågor
Region Värmland / Sjukvårdschefsjobb / Karlstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlstad
2026-07-13
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Vill du vara med och forma framtidens hjärtsjukvård? Hos oss på Hjärt- och akutmedicinkliniken får du chansen att påverka och utveckla vår verksamhet med patienten i fokus. Tillsammans strävar vi efter att erbjuda vård av högsta kvalitet och skapa en trygg arbetsmiljö för både personal och patienter. Ta steget mot en ny utmaning där din kompetens och ditt ledarskap gör en verklig skillnad!
Din arbetsplats
Hjärt- och akutmedicinkliniken bedriver hjärt- och akutmedicinsk vård samt specialiserad hjärtsjukvård för hela länet. Kliniken består av två vårdavdelningar; avdelning 56 och avdelning 57, hjärtmottagning, PCI-enhet, pacemakeroperation, dagvård och flera sköterskebaserade mottagningar.
Avdelning 57 är en kardiologisk vårdavdelning med totalt 23 vårdplatser med integrerad HIA (hjärtintensivavdelning) med fem vårdplatser. Här vårdas patienter med hjärtsjukdom och även patienter med andra medicinska sjukdomar. Enheten präglas av högt flöde av patienter, intensiv utrednings- och behandlingstakt. Dagvården består av sju vårdplatser där elektiv verksamhet bedrivs dagtid under vardagar med personal som roterar mellan avdelning och dagvård. På PCI-enheten roterar personal mellan avdelningen och PCI-enheten. Vi står inför en intensiv utvecklingsfas de kommande åren då vi bygger för framtidens kardiologi i Nya CSK med interventionscentrum, större avdelning och elektiv verksamhet.
Kliniken arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten med patienten i fokus för en säker vård med hög kvalité. Genom ett utvecklat ledar-och medarbetarskap och god arbetsmiljö skapar vi mervärde för dem vi är till för!Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som avdelningschef kommer vi erbjuda dig ett omväxlande arbete där du tillsammans med engagerade kollegor och medarbetare arbetar för att stärka kvalité och patientsäkerhet på avdelningen. Du kommer ingå i ett delat ledarskap med 2 etablerade chefer där ni har ett gemensamt helhetsansvar för avdelning 57, dagvård sköterskebaserade mottagningar, PCI-enheten och pacemakeroperation. Personalansvar är för cirka 30 medarbetare. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara vårdavdelning 57.
Utifrån verksamhetens mål ansvarar du för arbetsmiljö, ekonomi samt att driva kvalitets och förbättringsarbeten Du är en del i Hjärt-och akutmedicins ledningsgrupp och arbetet sker i nära samarbete med verksamhetschef. Som stöd i ditt arbete samarbetar du med ekonomicontroller och HR-konsult.
Vi erbjuder dig som ny chef ett chefsintroduktionsprogram och goda möjligheter till vidareutveckling i chefsrollen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av akutsjukvård, lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården.
För oss är det viktigt att du har lätt för att samarbeta samtidigt som du är van vid att strukturera dina arbetsuppgifter och arbeta självständigt. För dig kommer det naturligt att hjälpa till och ta taktpinnen när det behövs i teamet. Då kommunicerar du på ett tydligt sätt, ser till att alla förstår och inspirerar till att jobba mot verksamhetens mål. Vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten och lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Hjärt- och akutmedicin Kontakt
Sevilay Yanar,Kommunal. Nås via växel 010-8315000 Jobbnummer
10000497