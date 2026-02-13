Avdelningschef med ansvar för trafik, gata, park
Österåkers Kommun / Administratörsjobb / Österåker Visa alla administratörsjobb i Österåker
2026-02-13
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med att förverkliga visionen om framtidens Österåker där en modern stad med en genuin småstadskaraktär möter en levande skärgård och landsbygd. I samklang med att Österåker lockar allt fler invånare, utvecklas kommunens bebyggelse, natur, kust och skärgård, kultur, näringsliv och möjligheter till rekreation på ett hållbart sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Österåkers kommun har drygt 100 medarbetare som tillsammans arbetar för en levande, trygg och hållbar kommun. Österåker är en expansiv del av Stockholmsregionen med stark tillväxt och höga ambitioner inom samhällsutveckling. Förvaltningen omfattar områden som stadsbyggnad, infrastruktur, strategisk planering samt miljö- och hälsoskydd.
Ditt nya jobb
Som avdelningschef för infrastruktur och anläggning ansvarar du för trafikfrågor, drift och underhåll av gata, park och landskap samt för genomförandet av alla infrastruktur- och exploateringsprojekt.
Vi erbjuder vi dig en tjänst med goda möjligheter att utvecklas som ledare inom en bred verksamhet i en spännande tid. Du kommer att få möjlighet att vara delaktig i utvecklingsarbetet inom förvaltningen i alla olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga planeringsskeden till byggnation, driftsättning och i förvaltningsskede. Du erbjuds ett ansvar för en verksamhet för vilken politik och medborgare har ett stort engagemang och intresse.
Du ingår i olika strategiska grupperingar inom och utom förvaltningen. Du är föredragande i Tekniska utskottet, där vissa ärenden ska beredas vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Som avdelningschef har du budget och personalansvar, rapporterar till samhällsbyggnadsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Avdelningen du ska ansvara för består av flera team med sammanlagt ca 15 medarbetare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda avdelningen med ansvar för verksamhetsplanering, uppföljning och utveckling.
• Säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö, arbetsledning och kompetensutveckling för medarbetarna.
• Ha det fulla ekonomiansvaret för drift-, investerings- och reinvesteringsbudget.
• Planera och följa upp kommunens samlade investeringar inom verksamhetsområdet.
• Säkerställa upphandlingar inom avdelningen och säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet.
• Säkerställa att processer, rutiner och kvalitets- och miljöledningssystem är aktuella och följs.
• Bemanna exploateringsprojekt och förvaltningsövergripande projekt med rätt kompetens.
• Samverka med andra avdelningar, förvaltningar, externa aktörer och medborgare.
• Representera avdelningen i strategiska grupper både internt och externt.Publiceringsdatum2026-02-13Profil
Vi söker dig som har:
• Civilingenjörsexamen eller annan relevant högskoleutbildning inom samhällsbyggnad.
• Flera års erfarenhet av att arbeta med kommunala samhällsbyggnadsfrågor i en kommun.
• Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning, styrning, uppföljning och ekonomiskt ansvar inom samhällsbyggnadsområdet.
• Erfarenhet av att vara ansvarig för exploateringsprojekt eller större investeringsprojekt.
• God kunskap och erfarenhet av upphandling enligt lagen om offentlig upphandling.
• Kunskap om drift- och förvaltningsfrågor inom gata, park och trafik.
• Erfarenhet och intresse av förbättrings- och utvecklingsarbete.
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet som chef inom gata, park, trafik och/eller projektavdelning.
• Vana att rapportera till politisk nämnd.
Du är:
• Samarbetsorienterad - du bygger förtroende och hittar win-win-lösningar.
• Strukturerad - du arbetar målinriktat, planerat och håller hög kvalitet i leveranser.
• Trygg - du står stadigt även vid press och driver sakfrågor på ett professionellt sätt.
• Resultatorienterad - du sätter tydliga mål och leder verksamheten mot konkreta resultat.
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsform
TillsvidareTillträde
Snarast enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
3 mars 2026
Vill du vara med och utveckla en växande kommun i framkant? Välkommen med din ansökan! Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Kontakt
Samhällsbyggnadsdirektör
Charlotta Sangregorio charlotta.sangregorio@osteraker.se Jobbnummer
9742795