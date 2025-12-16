Avdelningschef kommunal hälso- och sjukvård och förebyggande
2025-12-16
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten i Uddevalla består av individ- och familjeomsorg, LSS och vård och omsorg.
I socialtjänsten finns nio avdelningar som tillsammans arbetar för att erbjuda stöd, trygghet och vård av hög kvalitet till kommunens invånare. Nu söker vi en avdelningschef till Avdelningen för hälso- och sjukvård och förebyggande.
Avdelningen ansvarar för att erbjuda en säker hälso- och sjukvård av god kvalitet och omfattar bland annat rehab, sjuksköterskeorganisationen, trygg hemgång, anhörigcentral, biståndsbedömd dagverksamhet för personer med demenssjukdom, korttidsenheten samt projektet Motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.
Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen bl.a förebyggande åtgärder, rehabilitering, habilitering, vård och behandling samt förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Avdelningen utför även insatser enligt socialtjänstlagen.
Hos oss blir du en del av en förvaltningsledning som sätter individens behov i centrum, och där helhetsperspektiv, samverkan och tillit till professionen är grunden för vårt arbete.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
• Du ingår i förvaltningsledningen tillsammans med socialtjänstens övriga avdelningschefer, där vi arbetar för helhetsperspektiv, gemensamma målbilder, ökad kvalitet, utveckling och digitalisering.
• Du leder avdelningens ledningsgrupp och har det övergripande ansvaret för verksamhetens alla delar - ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitet.
• Du verkar för ansvarstagande inom avdelningens alla delar när det gäller kvalitet, patientsäkerhet och utvecklingsarbete.
• Du säkerställer att legitimerad personal är självklara metodstödjare i omvårdnadsarbetet och att de krokar arm med enhetscheferna i det dagliga förbättringsarbetet.
• Du leder ett kunskapsbaserat och systematiskt kvalitetsarbete där du engagerar, entusiasmerar och verkar för en god arbetsmiljö.
• Du driver ett kontinuerligt utvecklingsarbete mot resursoptimering, digitalisering och fördjupad samverkan med andra huvudmän, regionen, kommunens övriga avdelning, fackförbund och förtroendevalda.
Avdelningen befinner sig i en tid av utveckling. Det handlar t.ex om omställningen till nära vård och implementering av den nya socialtjänstlagen. Vi ser behov av att stärka det förebyggande perspektivet, skapa bättre flöden mellan insatser och utveckla digitala arbetssätt som frigör tid för vård och möten.
Ett viktigt mål är att säkerställa rätt insats, i rätt tid, i rätt omfattning och med god kvalitet, även när samhällets resurser förändras. Samverkan mellan professioner, avdelningar och huvudmän kommer vara avgörande för att lyckas.
Vem söker vi
• Vi söker dig som är modig, engagerad och prestigelös och som drivs av att skapa en hållbar och kvalitativ hälso- och sjukvård och förebyggande verksamhet där individen står i fokus.
• Du är en trygg ledare som skapar tillit, förutsättningar och handlingskraft hos dina chefer och medarbetare. Du ser värdet i att delegera ansvar och bygga en kultur där varje profession bidrar med sin kompetens.
• Du har lätt för att samarbeta och ser avdelningens roll i ett större sammanhang. Du motiveras av att driva utveckling, följa upp resultat och skapa struktur i en komplex verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och förmåga att leda genom andra.Kvalifikationer
Du har:
• Relevant högskoleutbildning inom exempelvis hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Minst 3 års erfarenhet av att leda verksamhet inom kommunala hälso- och sjukvårdsområdet.
• Erfarenhet av att arbeta med kvalitetsutveckling, patientsäkerhet och ledningssystem.
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
• Erfarenhet och dokumenterad skicklighet i att driva digital utveckling.
• Erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan kommunal vård och regionens hälso- och sjukvård.
• Erfarenhet av utvecklingsarbete kopplat till resursoptimering och tvärprofessionell samverkan.
• Erfarenhet av att leda verksamhet inom vård- och omsorgsområdet.Övrig information
Intervjuer planerar att genomföras under följande dagar:
8 januari
13 januari
15 januari
16 januari
Upplägget för intervjuerna är kortare speedintervjuer den 8 januari och om du går vidare i processen genomförs djupintervjuer någon av de andra dagarna.
För anställning inom Socialtjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret, sk "Kontrollera egna uppgifter". Beställ ditt utdrag här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vill du vara med och forma framtidens kommunala hälso- och sjukvård och förebyggande - där kvalitet, delaktighet och samverkan är i fokus?
Då är du välkommen att söka tjänsten som Avdelningschef för hälso- och sjukvård och förebyggande i Uddevalla kommun.
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell. Ersättning
