Avdelningschef IT-drift och plattform till Tekniska verken
Vill du ta en central roll i att forma Tekniska verkens IT-drift i en verksamhet med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och kvalitet? Nu söker vi en Avdelningschef för IT-drift och plattform som vill vara med och bygga upp, utveckla och långsiktigt säkra en modern och robust IT-miljö.
Om rollen
I rollen som Avdelningschef för IT-drift och plattform får du ett affärskritiskt uppdrag att leda och genomföra övergången från outsourcad IT-drift till en mer egenägd och kontrollerad leverans. Du får en central position i att bygga upp, forma och utveckla organisationens framtida driftförmåga - både strukturellt, tekniskt och organisatoriskt.
Det här är en ny roll där du får möjlighet att sätta riktning, etablera arbetssätt och bygga ett team som långsiktigt kan möta verksamhetens höga krav på tillgänglighet, säkerhet och kvalitet. Du kliver in i ett läge där mycket är påbörjat, men där du får ett tydligt mandat att driva genomförandet framåt.
Du ansvarar för en verksamhetskritisk IT-drift med cirka 25 medarbetare och konsulter, där en stor del av uppdraget handlar om att stegvis ta hem drift från extern leverantör. Det innebär att du behöver balansera stabilitet i nuvarande leverans med uppbyggnaden av en modern, effektiv och hållbar driftmiljö. Rollen kräver ett tryggt ledarskap, god teknisk förståelse och förmåga att navigera i en komplex förändringsresa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa stabil, säker och tillgänglig IT-drift (24/7)
Leda och utveckla arbetet med incident-, problem- och changehantering
Driva modernisering och effektivisering av IT-miljön, inklusive ökad automatisering
Bygga upp och utveckla organisation, roller och arbetssätt inom IT-drift
Säkerställa att drift och plattform uppfyller krav inom informationssäkerhet och regelverk
Ansvara för leverantörsstyrning och uppföljning av avtal och SLA
Samverka brett inom organisationen och bidra i större IT- och infrastrukturprojekt
Du rapporterar till IT-chef och tillsammans med övriga chefer bidrar ni till verksamhetens strategiska utveckling. Tjänsten är placerad i Linköping, med möjlighet till visst distansarbete. Då verksamheten finns på flera orter förekommer resor i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och resultat även i förändring. Du har ett analytiskt och lösningsorienterat förhållningssätt, samtidigt som du är kommunikativ och har lätt för att bygga förtroende i organisationen. Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt ansvar och där du behöver navigera i en komplex miljö med många kontaktytor.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flerårig erfarenhet av att leda IT-drift, infrastruktur eller tekniska plattformar
Erfarenhet från affärskritiska IT-miljöer med höga krav på tillgänglighet
Chefserfarenhet med personalansvar
Erfarenhet av incidenthantering, leveransstyrning och arbete med SLA
God förståelse för IT-säkerhet och relevanta regelverk
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av outsourcing/offshoring eller hybrid drift
Erfarenhet av transformations- eller moderniseringsarbete
Kunskap inom ramverk som ITIL och ISO 27001
Erfarenhet från offentlig sektor eller annan reglerad verksamhet
Om Tekniska verken
Tekniska verken är en kommunal koncern som tillhandahåller ett brett utbud av samhällsviktiga tjänster till cirka 260 000 privat- och företagskunder, främst i Linköping och regionen däromkring. Koncernen verkar inom olika affärsinriktningar inom infrastruktur, energi och miljö.
Tekniska verken har en stark hållbarhetsprofil och målet är att skapa världens mest resurseffektiva region. Genom att arbeta cirkulärt - där avfall blir till resurser - har Tekniska verken en unik förmåga att koppla ihop olika verksamheter och bidra till ett effektivt och miljövänligt samhälle.
Låter det intressant?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Tekniska verken.
I denna rekrytering har vi valt att inte begära in personligt brev. Eftersom många personliga brev i dag skapas med hjälp av AI vill vi i stället säkerställa en rättvis och tillförlitlig bedömning av samtliga kandidater. Som en del av urvalsprocessen kommer du därför att genomföra tester som ger oss en fördjupad och objektiv bild av dina styrkor samt din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är den 3 maj 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker när vi hittar rätt person. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mia Neandermia.neander@eissrekrytering.se
0702-43 90 56
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med säte i Norrköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
