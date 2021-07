Avdelningschef Investeringsprojekt - Region Stockholm - Administratörsjobb i Stockholm

Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm2021-07-072021-07-07I vår verksamhet har vi ett stort och viktigt samhällsuppdrag: att förenkla vardagen för Region Stockholms invånare och besökare genom att leverera en effektiv och miljövänlig kollektivtrafik i världsklass. De kommande fem åren investerar vi nästan 40 miljarder kronor inom kollektivtrafiken. Vi bygger ut tunnelbanan, förlänger Tvärbanan, bygger nya spårvägar och rustar upp befintliga lokalbanor.Avdelningen för investeringsprojekt har som huvudansvar att säkerställa att trafikförvaltningens projekt för investeringar och reinvesteringar inom bygg och anläggning, trafikstyrningssystem samt spårfordon levererar inom tid, kostnad och innehåll från tidigt skede till och med överlämnande. Avdelningen ansvarar för ca 200 olika investeringsprojekt vilka spänner i omfattning mellan 10 mkr till 10 mdr kr och sysselsätter totalt över 1000 personer (både medarbetare och konsulter).Investeringsprojekt består av sektionerna Verksamhetsutveckling och Teknik samt sektionsportfölj Lokalbana Järnväg, Lokalbana Spårväg, Tunnelbana Fordon Trafikstyrning, Tunnelbana Bana Anläggning samt Buss Pendeltåg Bytespunkter.I rollen får du bland annat arbeta med:Att i nära samarbete med sektionschefer och medarbetare, leda och följa upp avdelningens leverans och resultat mot verksamhetens mål.Verksamhetsutvecklingen inom avdelningen och säkerställa gränsdragningar och leveranser mellan andra avdelningar inom trafikförvaltningens verksamhet.Att utarbeta tydliga roller, ansvar och processer för avdelningens arbetssätt.Avdelningschef Investeringsprojekt rapporterar till förvaltningschefen och ingår i trafikförvaltningens ledningsgrupp.Vad vi kan erbjuda digEnligt våra medarbetare är vår samlade kompetens och det gemensamma engagemanget utmärkande för vår verksamhet. Här finns också chefer och ledare som jobbar för att skapa och bibehålla ett öppet klimat. Tillsammans bidrar vi aktivt till Stockholms samhällsutveckling genom att bygga och utveckla en hållbar, modern och tillgänglig kollektivtrafik för 2,3 miljoner invånare. Vårt uppdrag - den gemensamma resan.Hälsa och motion är viktigt för oss. Förutom friskvårdsbidrag anordnar vi Hälsospåret två gånger per år, vår friskvårdssatsning som innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter.Fler förmåner som anställd:SL Access-kortLöneväxling till pensionenFlextidGoda möjligheter till kompetensutvecklingHälsoundersökning vartannat årVi sitter i trevliga lokaler på Västra Kungsholmen. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken.Vad vi söker efterVi söker dig som är civilingenjör alternativt har du en motsvarande utbildning. Du har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av direkt ledning av chefer med ekonomi-, personal- och planeringsansvar. Du är en trygg ledare som är van att leda genom andra chefer. Du är driven, relationsbyggande och kommunikativ och du skapar goda förutsättningar för dialog och samverkan med andra delar av verksamheten likväl som med externa parter.Vidare har du:Erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och förändringsprocesser inom en verksamhetErfarenhet av strategiskt ledningsgruppsarbeteErfarenhet av ledande av förhandling på hög nivå med leverantörer och andra intressenterDet är meriterande om du har erfarenhet av arbete från bygg- och anläggningsbranschen och gärna då av ledande roller både från entreprenör- och beställarsidan. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att samverka med myndigheter, leverantörer och politiskt styrda verksamheter samt också förståelse för de förutsättningar som gäller för den politiska styrningen och för behovet att driva och styra avdelningens verksamhet därefter.Startdatum enligt överenskommelse.Information och ansökanTjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Ulrika Falk, tfn 08-123 333 68. Vänligen observera att vi kommer ha begränsad möjlighet att besvara frågor under semestertider, men vi återkommer så snart vi kan. Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Endast CV önskas.Sista ansökningsdag är 2021-08-19. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!Amir Sokolovi, SACO, tfn 08-123 337 06Marita Lönnroth, Vision, tfn 08-123 339 92Thérèse Juvall, Akademikerförbundet SSR, tfn 08-123 139 42Webb och sociala medierFör mer information om hur det är att jobba hos oss, besök vår karriärsida www.sll.se/tfjobb. Du hittar oss också på Linkedin.Nyckelord: investeringsprojekt, verksamhetsutveckling, förhandlingVaraktighet, arbetstidHeltidFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-19REGION STOCKHOLM5852921