Avdelningschef inom Region- och Stamnät
Vattenfall AB / Inköpar- och marknadsjobb / Umeå
2025-10-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en engagerad chef till avdelningen Region & Stamnätsledningar i Norrland. Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället!
Som avdelningschef är ditt största fokus dina medarbetare. För att du ska bli framgångsrik och trivas i denna viktiga roll tror vi att du tycker om och är duktig på att bygga relationer och att skapa förtroende. Du är en ledare med intresse för människor och att ni tillsammans ska nå resultat.
Tillsammans med dina medarbetare säkerställer du att ni har rätt kompetens och förutsättningar för att genomföra era uppdrag och fortsätta utveckla verksamheten. Vi arbetar i projektform där vi ifrån vår avdelning kommer att vara motorn i uppdragen. I avdelningen arbetar ca 20 direktrapporterande medarbetare, bl. a linjemontörer och projektledare och vi utgår från ett flertal orter. Våra kunder är i huvudsak de största elnätsbolagen i Sverige. Avdelningens uppdrag är i huvudsak nybyggnation av elnätsledningar på region och stamnät inom spänningsområdet 40-400kV. Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad där våra projekt varierar i storlek med allt från några miljoner kronor upp till flera hundra miljoner kronor.
Som avdelningschef har du ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du deltar aktivt genom att stötta våra affärer med allt från anbudsarbete och kundkontakter. Till din hjälp har du bl a anbudsingenjörer, projektledare och projektchef. Du kommer att ingå i affärsområdets ledningsgrupp och bidra till hela affärsområdets operativa och strategiska arbete. Resor förekommer, exempelvis för att besöka dina medarbetare i fält, till avdelningens etableringar, kundbesök och för ledningsgruppens arbete.
Kravspecifikation
Du är en trygg ledare med stort intresse av att tillsammans med oss fortsätta utveckla medarbetare och verksamhet. Det är viktigt att du har arbetat i ledande roller med personalansvar och att du har god förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa engagemang.
Du har utbildning inom exempelvis, teknik, elkraft eller infrastruktur samt erfarenhet av entreprenad- och/eller energibranschen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av exempelvis entreprenadverksamhet och elkraft. Du arbetar med en stark säkerhetsmedvetenhet och har ett nätverk i din bransch, du är van att ha nära samarbeten med leverantörer och entreprenörer.
Ytterligare information
Placeringsort
Tjänsten har flexibel placering i Norra Sverige, exempelvis Luleå, Umeå, Gällivare, Örnsköldsvik eller Sundsvall, men även andra orter kan vara aktuella.
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Martin Sandin, martin.sandin@vattenfall.com
För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Fackliga representanter är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00
Välkommen med din ansökan senast den 2 november 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
