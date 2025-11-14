Avdelningschef individ- och familjeomsorg!
2025-11-14
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Från och med den 1 januari 2026 bildas social- och omsorgskontoret, där vård- och omsorgskontoret samt kontoret för individ- och familjeomsorg går samman.
Vi står inför en spännande förändringsresa - och du kan bli en nyckelperson i att skapa en organisation som möter invånarnas behov på ett hållbart och kvalitativt sätt. Målet är att skapa en stabil och effektiv organisation i linje med den nya socialtjänstlagen där medarbetare trivs och myndighetsutövningen håller en hög kvalitet och är rättssäker.
Ditt uppdrag
Som avdelningschef för individ- och familjeomsorg får du ett helhetsansvar för verksamhet, personal och budget. Avdelningen utgörs av tre enheter:
• Enheten för barn och unga
• Enheten för vuxna
• Enheten för stöd och insatser
Du rapporterar direkt till kontorschefen och ingår i ledningsgruppen för social- och omsorgskontoret. Du har ett närvarande ledarskap och arbetsleder tre enhetschefer samt tre administrativa assistenter. Du ansvarar även för samordning och uppföljning av arbetet i socialnämndens arbetsutskott.
• Verksamhets-, personal-, budget- och uppföljningsansvar
• Strategisk ledning av ditt verksamhetsområde
• Tillsammans med ledningsgruppen utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna
• Säkerställa en väl fungerande samverkan med nämnden
• Medverka till ett gott samarbete med övriga avdelningar inom kontoret och övrig förvaltning, samt med andra samarbetspartners, fack och skyddsombud
Din erfarenhet
• Har flera års erfarenhet som chef inom socialtjänst, samt erfarenhet av att leda andra chefer.
• Har relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning.
• Är trygg, tydlig och kommunikativ i ditt ledarskap.
• Har en coachande och involverande ledarstil som främjar engagemang och utveckling.
• Har god förmåga att prioritera, fatta beslut och se helheter.
• Är van att arbeta strukturerat, analysera och kommunicera på ett pedagogiskt sätt.
• Behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift.
Dina personliga egenskaper
Stabil
Muntlig kommunikation
Tydlig
Strukturerad
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
• Möjlighet att vara med från start och påverka utformningen av en ny avdelning.
• Ett sammanhang där samverkan, kvalitet och arbetsmiljö står i fokus.
• Ett ledarskap som värdesätter närvaro, utveckling och delaktighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser heltid. För denna tjänst kommer bakgrundskontroll att genomföras och är en förutsättning för anställning.
Ansökan urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så välkommen att inkomma med ansökan så snart som möjligt.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vill du veta mer- välkommen att kontakta Kontorschef Jan Rönnberg tfn: 08-574409 10
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
