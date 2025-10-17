Avdelningschef Gemensam materiel
2025-10-17
Är du en strategisk och kommunikativ ledare med erfarenhet av att driva förändring i komplexa organisationer? Vill du vara med och stärka Sveriges försvar genom att leda en växande avdelning med stor betydelse för Försvarsmaktens förmåga? Då kan du vara den vi söker som avdelningschef till Gemensam materiel inom verksamhetsområde Logistik.
Avdelningen Gemensam materiel ansvarar för att tillgodose Försvarsmaktens behov av bland annat fältförplägnadssystem, säkerhetsmateriel för klättring, hälso- och sjukvårdssystem, generell underhållsutrustning samt personlig utrustning. Avdelningen består idag av cirka 70 medarbetare fördelade på fem enheter, varav en har två sektioner. Medarbetarna är i huvudsak ingenjörer, projektledare och specialister med djup kompetens inom sina områden.
Som avdelningschef har du det övergripande verksamhets-, personal- och ekonomiansvaret. Ditt uppdrag är att skapa tydliga strukturer och långsiktiga arbetssätt som ger en stabil och effektiv organisation. Du leder genom enhetscheferna, utvecklar verksamheten strategiskt och säkerställer att Försvarsmakten får rätt materiel i rätt tid. Rollen innebär att både företräda FMV externt och vara en drivande kraft internt i utvecklingen av mål- och resultatstyrning.
Du rapporterar till chefen för verksamhetsområde Logistik och ingår i dennes ledningsgrupp. Tillsammans med dina chefskollegor skapar du helhet, stabilitet och utveckling för hela verksamhetsområdet.
Som chef på FMV företräder du myndigheten enligt FMV:s vision, verksamhetsidé och mål. Du ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet uppnås samt har övergripande verksamhets-, personal-, arbetsmiljö - och resultatansvar för avdelningen. Genom ditt ledarskap skapar du delaktighet och engagemang i enlighet med FMV:s ledarskapsprinciper. Du ansvarar också för kompetensförsörjningen inom avdelningen och ser till att medarbetarnas kompetens underhålls och utvecklas i linje med FMV:s behov.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor i tjänsten förekommer.
Om dig
Du som söker har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. För tjänsten behöver du ha flerårig chefserfarenhet med verksamhets-, arbetsgivar- och ekonomiansvar samt har arbetat i en verksamhet med flera gränsytor, olika affärsområde samt beroenden inom egen och mellan andra avdelningar. Vidare ser vi att du har erfarenhet av samordning, planering, genomförande och uppföljning av projekt, produktion och ekonomi. Du har även erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Särskilt meriterande är om du har erfarenhet av förändringsledning och varit chef över chefer, för att på så sätt ha lett genom andra. Vi ser det som en fördel om du har arbetat inom offentlig verksamhet och med materialförsörjning till Försvarsmakten.
Som person är du drivande, självgående och strukturerad, samtidigt som du är prestigelös och uthållig. Du har gott omdöme, kan snabbt sätta dig in i komplexa frågor och gör välavvägda prioriteringar. Du är engagerad, tydlig och lyhörd i din kommunikation och ser helheter med hela verksamhetens bästa i fokus. Med stabilitet, mod och integritet leder du på ett hållbart sätt över tid.
Din ledarstil kännetecknas av att du föregår med gott exempel, står upp för vision och värderingar och agerar prestigelöst. Du är tydlig och kommunikativ, vågar fatta obekväma beslut och har ett strategiskt förhållningssätt samtidigt som du är stödjande för dina chefer. Genom dialog och öppenhet skapar du delaktighet, motiverar medarbetare och främjar samarbete. Ditt ledarskap är resultatorienterat - du sätter mål, följer upp och driver igenom beslut, samtidigt som du utvecklar både verksamhet och medarbetare.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Verksamhetsområde Logistik ansvarar för att tillgodose Försvarsmaktens behov av materiel, materielrelaterade tjänster och ledning inom bland annat fältförplägnadssystem, säkerhetsmateriel för klättring, hälso- och sjukvårdssystem, generell underhållsutrustning, personlig utrustning, logistikledningssystem, materieldata samt metodstöd för logistik.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 9 nov 2025.
