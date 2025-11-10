Avdelningschef Funktionsstöd till Upplands Väsby kommun
2025-11-10
Upplands Väsby kommun står inför en spännande utvecklingsresa inom social- och omsorgsområdet.
Vi bygger framtidens organisation med fokus på kvalitet, samarbete och hållbarhet - och nu söker vi en engagerad ledare som vill vara med och forma framtidens funktionsstöd.
Vi erbjuder dig
Vill du leda och utveckla framtidens funktionsstöd i Upplands Väsby?
Vi söker dig som vill ta ett strategiskt och operativt ansvar som avdelningschef för vår nya avdelning för funktionsstöd. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i vardagen för våra medborgare - samtidigt som du leder engagerade medarbetare och bidrar till verksamhetens utveckling och kvalitet. Inom avdelningen ingår både utförarverksamheter och myndighetsutövning och kommer att vara en av två avdelningar inom omsorgsnämndens verksamhet. Den andra avdelningen är avdelningen för äldreomsorg. Detta är en unik möjlighet att påverka och driva utveckling framåt inom ett viktigt samhällsområde i Upplands Väsby kommun.Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Som avdelningschef för funktionsstöd har du en viktig roll i att utveckla verksamheten inom verksamhetsområdet funktionsstöd. En del i utvecklingsresan är omställningen till den nya Socialtjänstlagen med bland annat fokus på förebyggande insatser. Avdelningen kommer att vara en av två avdelningar inom omsorgsnämndens verksamhet där den andra avdelningen är avdelningen för funktionsstöd. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari.
Grunduppdraget för avdelningen är att på bästa sätt kunna möta behoven hos kommuninvånare i behov av stöd, vård och omsorg. Inom avdelningen ingår en myndighetsenhet samt utförarverksamheter så som gruppbostäder, servicebostäder, socialpsykiatriboende, dagliga verksamheter och personlig assistans, ledsagar och avlösarservice.
Den nya organisationen möjliggör att vi tillsammans får en helhetssyn och ett helhetsansvar för att utföra vårt kärnuppdrag.Om tjänsten
Som avdelningschef för funktionsstöd leder du ett kunnigt och engagerat team med nio enhetschefer som varje dag bidrar till att leverera högkvalitativt stöd, vård och omsorg till kommuninvånare i behov av våra insatser. Tillsammans ansvarar ni för att förvalta och utveckla kommunens funktionsstöd. Du har som avdelningschef personal-, verksamhet och ekonomiansvar för din avdelning. I det ingår att säkerställa såväl en god arbetsmiljö som att bibehålla och utveckla kompetens och tekniskt stöd inom enheten.
I din roll utgör du tillsammans med kontorschef, avdelningschef för äldreomsorgen, stabschef och avdelningschef för individ -och familjeomsorgen (IFO) Social -och omsorgskontorets ledningsgrupp.
Är du den vi söker:
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning inom socialt arbete, vård eller beteendevetenskap
- Flerårig erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet (LSS/SoL)
- Dokumenterad erfarenhet av att leda chefer och större verksamhet inom aktuellt verksamhetsområde.
- Förmåga att arbeta budgetmedvetet med tydlig resultatstyrning
- Erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från både myndighetsutövning (bistånd) och utförarverksamhet- eller mycket god förståelse för båda
- Erfarenhet av att leda i förändring och driva utvecklingsprocesser
Vi kommer att fästa särskilt fokus vid de personliga kompetenserna utöver de formella kraven. Vi söker dig som är strukturerad och stabil med ett öga för helhet och ett genuint intresse för samhällsutveckling. Du är en trygg ledare som vill skapa arbetsglädje, och du motiveras av att genom prestigelöst samarbete uppnå gemensamma uppsatta mål.
Som ledare är du tydlig, trygg och tillitsfull, med en förmåga att skapa engagemang och delaktighet omkring dig. Du leder genom andra och bygger förtroendefulla relationer som skapar förutsättningar för både medarbetare och verksamhet att utvecklas.
Du har ett strategiskt perspektiv men också en god operativ förståelse - du kan växla mellan helheten och detaljerna när situationen kräver det. Ditt arbetssätt präglas av lösningsorientering, handlingskraft och förmåga att prioritera i komplexa sammanhang.
För att lyckas i rollen har du integritet och står stadigt även i utmanande beslut. Med ditt lugn och din tydlighet skapar du trygghet i förändring och bidrar till en kultur där tillit, ansvar och engagemang är centrala värden.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Jesper Kyrk 08-50132397
9598083