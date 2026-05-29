Avdelningschef Funktionsstöd
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Vill du leda, utveckla och göra verklig skillnad, varje dag?
Åre kommun söker nu en engagerad och trygg Chef för funktionsstöd, som vill vara med och utveckla framtidens sociala arbete i en kommun med stora ambitioner och stark gemenskap.
Socialförvaltningens vision är att vara en lättillgänglig och välfungerande socialförvaltning, där vi tillsammans är modiga, nytänkande och professionella. Vårt uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att leva självständiga och meningsfulla liv - och som chef är du en nyckelperson i det arbetet.
Arbetsuppgifter
Som Chef funktionsstöd har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, utveckling och resultat. Du leder medarbetare och verksamhet genom dina chefer mot gemensamma mål och säkerställer att insatserna präglas av delaktighet, rättssäkerhet och god arbetsmiljö.
Chefskapet i Åre kommun kännetecknas av tre områden, ledarskap, arbetsgivaransvar. Verksamhetsansvar. För ett gott chefskap måste alla tre delarna finnas, och de går in i varandra på många olika plan. I rollen förväntas du utöva ett närvarande, tillitsbaserat och utvecklingsinriktat ledarskap som skapar engagemang och tydlighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Leda, utveckla och följa upp verksamheten inom funktionsstöd
* Ansvara för personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet
* Driva förändrings- och utvecklingsarbete i linje med politiska mål och lagstiftning
* Samverka med andra verksamheter, myndigheter och externa aktörer
* Säkerställa brukarinflytande och hög kvalitet i insatserna
Vi erbjuder dig
* Ett meningsfullt och utvecklande chefsuppdrag
* En dynamisk ledningsgrupp på Socialförvaltningen där vi hjälps åt
* Stora möjligheter att påverka och forma verksamheten
* Stöd i ditt chefskap genom kollegialt samarbete och ledningsstruktur
* En arbetsplats i en kommun som vågar tänka nytt och sätter människan i centrumKvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med god förmåga att skapa förtroende och bygga relationer. Du har ett genuint engagemang för människor och verksamhetsutveckling, och trivs i en roll där strategiskt arbete kombineras med operativ närvaro. Du är modig, självstartande och vågar testa nya arbetssätt. Du är uthållig och fortsätter framåt med bibehållet engagemang fast det finns motstånd.
Vi ser gärna att du har:
* Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom socialt arbete, beteendevetenskap eller motsvarande
* Chefserfarenhet, gärna från offentlig verksamhet och att leda genom andra
* God kunskap om lagstiftning inom LSS och/eller socialtjänst
* Förmåga att arbeta strukturerat, långsiktigt och lösningsorienterat
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
