Avdelningschef, funktionsstöd
2025-12-19
Funktionsstöd är en avdelning inom äldre- och omsorgsförvaltningen som omfattar områdena gruppbostad, servicebostad, personlig assistans, daglig verksamhet samt korttidsboende barn och unga. Vårt uppdrag är att stärka människors förmågor till självständighet, självbestämmande och delaktighet i sina liv.
Då vår nuvarande avdelningschef går i välförtjänt pension efter 19 år i kommunen söker vi dennes ersättare.
Är du erfaren, trygg och inspirerande i din ledarroll? Har du erfarenhet av att leda medarbetare i förändring? Besitter du god kännedom om funktionshinderområdet med gällande lagstiftningar?
Arbetsuppgifter
Som avdelningschef inom funktionsstöd kommer du att leda tio engagerade enhetschefer och har det övergripande ansvaret för ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetskvalitet. På ett positivt och engagerat sätt leder du och utvecklar avdelningen framåt mot uppsatta mål.
Du driver ett strategiskt arbete med fokus på delaktighet, trygghet och goda levnadsvillkor för våra brukare. Rollen innebär att du skapar förutsättningar för en hållbar och effektiv organisation, samtidigt som du inspirerar och stöttar dina chefer i deras ledarskap. Du ingår i ledningsgrupp där vi har en stark framåtanda och siktar högt, präglas av god stämning och ett gott samarbetsklimat.Kompetensutveckling, kommunikation, delaktighet, digitalisering, ökad självständighet samt kost och hälsa är några andra viktiga områden du arbetar med under året i verksamheterna.
I ditt uppdrag blir du också en nyckelperson i en spännande utvecklingsresa där vi etablerar två nya gruppbostäder. Det innebär att du får möjlighet att bidra med din kompetens och ditt engagemang för att forma framtidens LSS-verksamhet med brukaren i centrum och medarbetarna som vår största styrka.
Som avdelningschef rapporterar du till förvaltningschef och nämnd samt bidrar aktivt med idéer och utvecklingsförslag.Kvalifikationer
För att vara aktuell som avdelningschef ska du ha en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Vi ser att du också har tidigare chefserfarenhet med budget, arbetsmiljö- och personalansvar och att du gärna har haft ett övergripande verksamhetsansvar. Du ska därutöver ha god kännedom om funktionsnedsättning och gällande LSS-lagstiftningar.
Som person är du trygg i ditt ledaruppdrag och genom ditt positiva och inspirerande förhållningssätt bygger du förtroende och skapar engagemang hos dina enhetschefer och andra samverkanspartners. Du kan omsätta visioner och mål till konkreta handlingsplaner och följa upp resultat. Vidare har du förmågan att se helheten, prioritera och fatta välgrundade beslut.
Vi söker dig som har en hög digital mognad och som också ser möjligheter i ny teknik. Du är i framkant inom ditt område vilket präglas av ett modigt och innovativt driv att utveckla verksamheten. Med fokus på kvalitet och nytänkande leder du vårt viktiga arbete framåt för att skapa bästa möjliga stöd för våra brukare.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
I din ansökan önskar vi ett cv av dig där dina tidigare meriter framgår. Personliga brevet kan du däremot utesluta - du får istället besvara några urvalsfrågor när du gör din digitala ansökan. Rekryteringen sker löpande vilket innebär att intervjuer kan ske innan annonstiden löpt ut.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Innan ett anställningserbjudande kommer vi göra bakgrundskontroller och du kommer få genomgå ett personlighetstest.
Varmt välkommen att visa ditt intresse för oss!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
