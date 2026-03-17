Avdelningschef för tillsyn över hälso- och sjukvård (flera orter)
2026-03-17
Vill du bidra till en tryggare vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu en avdelningschef till Avdelningen för tillsyn över hälso- och sjukvård.
IVO:s uppdrag och ansvarsområde växer. Vi vässar både våra arbetssätt och vår organisation för att kunna axla en större uppgift. Under de kommande åren kommer vi behöva bli fler medarbetare. Från och med sommaren 2026 inrättar vi två nya tillsynsavdelningar som får ett samlat ansvar för tillsyn över socialtjänst respektive hälso- och sjukvård.
Avdelningen för tillsyn över hälso- och sjukvård ansvarar för myndighetens samlade tillsyn utifrån bland annat hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, cybersäkerhetslagen och humanmaterialförordningen samt anmälningsplikten enligt lex Maria. Avdelningen hanterar även ärenden om enskildas klagomål enligt patientsäkerhetslagen. Inom avdelningen samlas även myndighetens läkar- och tandläkarkompetens. Avdelningen kommer, när den träder i kraft, bestå av cirka 250 medarbetare och vara en av åtta avdelningar inom IVO.
Som avdelningschef har du ett myndighetsövergripande uppdrag och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Du rapporterar direkt till generaldirektören och har ett särskilt ansvar för Avdelningen för tillsyn över hälso- och sjukvård. Det innebär att du leder och utvecklar avdelningens verksamhet inom ramen för IVO:s uppdrag att bidra till en trygg och säker vård och omsorg. Du leder avdelningens arbete genom fyra direkt underställda verksamhetsområdeschefer, som i sin tur leder verksamheten genom ett tjugotal enhetschefer.
Som avdelningschef har du ansvar för att:
• bidra till myndighetens samlade strategiska utveckling,
• planera, leda, utveckla och följa upp avdelningens verksamhet utifrån myndighetens uppdrag, mål och prioriteringar,
• säkerställa en rättssäker och effektiv tillsyn av hälso- och sjukvården,
• verka för att tillsynens iakttagelser och resultat återförs till hälso- och sjukvården och därigenom bidra till lärande, förebyggande insatser och en stärkt patientsäkerhet,
• leda, coacha och utveckla direkt underställda chefer och medarbetare,
• bidra till verksamhetsutveckling, förbättrade arbetssätt och kompetensförsörjning,
• på övergripande nivå säkerställa avdelningens arbetsmiljö i enlighet med lagar och föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete,
• säkerställa en tillfredsställande intern styrning och kontroll för myndigheten och avdelningen,
• företräda IVO, omvärldsbevaka och samverka med andra myndigheter, vård- och omsorgsaktörer samt andra intressenter.
Du är en tydlig ledare och arbetsgivarrepresentant, med god förståelse för arbetsgivarrollen såväl i relation till medarbetare som till överordnad chef. Det förutsätts att du har förmåga att tydligt kommunicera och förankra strategiska beslut och budskap. Rollen kräver ett lyhört, engagerat och utvecklande ledarskap där fokus ligger på att leda, stödja och utveckla chefer och medarbetare.Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen eller motsvarande,
• flerårig chefserfarenhet med budget- och personalansvar,
• flerårig erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå,
• erfarenhet av att leda andra chefer,
• erfarenhet av och god kunskap om offentlig förvaltning och statlig styrning,
• erfarenhet av att tolka och omsätta statlig styrning och politiska mål till konkret verksamhetsledning,
• erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet i förändring,
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
För att lyckas i rollen är du trygg, strukturerad och samarbetsinriktad. Du har god analytisk förmåga, helhetssyn och arbetar strategiskt med fokus på kvalitet och resultat. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du även har:
• erfarenhet av arbete i eller nära myndighetsledning,
• erfarenhet av hälso- och sjukvårdssektorn och/eller socialtjänstsektorn,
• erfarenhet av tillsyns- eller granskningsverksamhet,
• erfarenhet av att företräda arbetsgivaren i media och i publika sammanhang.
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald. Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: Arbeta hos oss | IVO.se
Anställningen är en tillsvidareanställning med ett förordnande om fyra år som avdelningschef för Avdelningen för tillsyn över hälso- och sjukvård, med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Du kommer att ha en placering på något av myndighetens sex kontor. Resor i tjänsten förekommer.
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna. Välkommen med din ansökan senast den 8 april 2026. I denna rekrytering används arbetspsykologiska tester som en del i processen. Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
Tillsättningen sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas om ny organisation. Avdelningen kommer vid inrättandet att ha omkring 20 chefstjänster, varav fyra verksamhetsområdeschefstjänster, ca 15 enhetschefer och omkring 230 medarbetartjänster. Medarbetare och chefer kommer att finnas placerade på samtliga IVO:s sex regionala kontor.Kontakt
I den här rekryteringen samarbetar vi med Chefspoolen. Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringskonsult Gabriella Hedlund, Chefspoolen på 070-995 58 88.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta HR-chef Petra Bergman-Källdoff, petra.bergman-kalldoff@ivo.se
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare - alltid med fokus på patienter och brukare.
Myndigheten har cirka 800 medarbetare. Tillsyn bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet, medan tillståndsprövning, analys, planering, kommunikation samt verksamhetsstöd finns i Stockholm, liksom generaldirektörens stab.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
