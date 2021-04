Avdelningschef för språk - svenska och svenska som andraspråk - Högskolan Dalarna - Pedagogchefsjobb i Falun

Högskolan Dalarna / Pedagogchefsjobb / Falun2021-04-15Högskolan Dalarna står just nu inför en stor förändringsresa. Med utgångspunkt i högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete inletts med att skapa sammanhållna akademiska miljöer, se över och tydliggöra roller och beslutsvägar för att fortsätta utveckla lärosätet framgångsrikt. Tre akademier har omvandlats till fem institutioner. Vi söker nu en chef till avdelningen för språk, inriktningen svenska och svenska som andraspråk. Avdelningen omfattar ca 35 medarbetare och tillhör Institutionen för språk, litteratur och lärande. Vi söker dig som vill fortsätta driva avdelningens arbete framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas arbete och utveckling.Är det här ditt blivande jobb?Institutionen leds av en prefekt som blir din närmaste chef. Som avdelningschef är du arbetsgivarföreträdare och tillhör institutionens ledningsråd, en grupp som karaktäriseras av delaktighet och öppenhet. Du har det yttersta ansvaret för personal- och arbetsmiljöfrågor inom avdelningen och en stor del av arbetsuppgifterna rör medarbetarsamtal, lönesamtal, uppföljningar, tjänsteplanering och kompetensförsörjningsfrågor. Som avdelningschef arbetar du tillsammans med ämnesföreträdare, programansvariga, medarbetare och dina chefskollegor för att driva och utveckla verksamheten inom avdelningens ämnen och program. Du arbetar operativt för att ge förutsättningar för kvalitet och utveckling av verksamheten och tillser att den sker effektivt och inom fastställda ramar. Ytterligare ansvar är avdelningens budgetarbete och ekonomiska resultat samt de särskilda verksamhetsuppdrag som följer av högskolans verksamhetscykel. I förekommande fall deltar avdelningschef i att ta fram underlag och/eller deltar vid interna och externa utvärderingar, utredningar, revisioner eller motsvarande samt vid behov genomför utvecklingsåtgärder till följd av dessa.Som chef på Högskolan Dalarna får du löpande kompetensutveckling och möjlighet att kontinuerligt utvecklas i ditt ledarskap, bland annat genom ledarskapsprogram och tillgång till en egen chefscoach.Är du personen vi söker?Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen och kunskaper inom området språk. Du är intresserad av ledarskap och stimuleras av att leda, samarbeta och skapa förutsättningar för andra att utvecklas och trivas. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete och en väl utvecklad förmåga att se verksamheter ur ett helhetsperspektiv. Som person är du trygg och stabil och har god samarbetsförmåga. Du är empatisk och uppskattar mötet med människor. En god administrativ förmåga samt goda kunskaper i svenska och engelska språket är en förutsättning. Det är meriterande om du har forskarutbildning och/eller erfarenhet av undervisning inom högskolesektorn.AnställningenAnställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.Vid Högskolan Dalarna är avdelningschefskapet ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. Uppdraget som avdelningschef omfattar heltid. För externt sökande erbjuds lämplig grundanställning.Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun. För att säkerställa tillgängligheten för medarbetarna förväntas du som avdelningschef arbeta fysiskt på plats på Campus större delen av din arbetstid. Självklart med undantag för de särskilda omständigheter som råder i samband med pågående pandemi.2021-04-15Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt uppgift om referens. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.Välkommen med din ansökan!Du ansöker via vår webbplats senast 2021-04-30.Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratmånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-09Högskolan Dalarna5694335