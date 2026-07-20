Avdelningschef för bygglov, miljö och tillstånd
Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen / Administratörsjobb / Falkenberg Visa alla administratörsjobb i Falkenberg
2026-07-20
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid. Vi vill också bli Sveriges bästa näringslivskommun!
Nu söker vi en erfaren och strategiskt stark avdelningschef som vill ta helhetsansvar för att leda och forma en ny myndighetsavdelning inom kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen kommer att ha ansvar inom:
Bygglov och tillsyn, tillståndsprövning, exempelvis serveringstillstånd och gårdsförsäljning, miljö- och hälsoskydd samt tillsyn och prövning enligt relevant speciallagstiftning
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera strategiskt ledarskap, samhällsutveckling och verksamhetsutveckling i ett uppdrag med stor betydelse för Falkenbergs fortsatta utveckling.
Som avdelningschef får du vara med från början och skapa en modern serviceorganisation med myndighetsansvar, där tillgänglighet, bemötande, service och rättssäkerhet går hand i hand. Rollen passar dig som vill leda i förändring, bygga struktur och kultur samt bidra till att utveckla en kommun där både människor och företag kan växa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som avdelningschef leder du arbetet med att samla myndighetsroller som idag finns i tre olika förvaltningar till en gemensam avdelning inom kommunstyrelseförvaltningen. Den nya avdelningen startar den 1 januari 2027.
Ditt uppdrag blir att skapa en sammanhållen, effektiv och rättssäker myndighetsorganisation med hög kvalitet, tydlig service och ett utvecklingsinriktat arbetssätt.
I rollen ansvarar du för att:
• skapa en sammanhållen och effektiv myndighetsorganisation
• leda och utveckla avdelningen för att vara en del i samhällsutvecklingen
• bidra till kommunens hållbara tillväxt, attraktionskraft och ett gott företagsklimat
• säkerställa hög rättssäkerhet och kvalitet i handläggning och tillsyn
• utveckla gemensamma arbetssätt, kultur och styrning
• balansera service, tillgänglighet och tydlig kommunikation med lagkrav
Du leder avdelningen tillsammans med två enhetschefer och har fullt ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.
Du ingår i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp där du också bidrar till hela kommunens strategiska utveckling. Du förväntas ta ett helhetsperspektiv, bidra aktivt i förvaltningsövergripande frågor och vara en viktig aktör i kommunens fortsatta utvecklingsresa.
Vi vill utveckla en modern myndighetsavdelning där rättssäkerhet och effektivitet är självklara utgångspunkter, där dialogen med invånare och företag är professionell, tydlig och lösningsorienterad. Vår handläggning är transparent, förutsägbar och likvärdig. Vi använder digitalisering och verksamhetsutveckling som strategiska verktyg.
Hos oss får du ett uppdrag med både bredd och djup. Du får möjlighet att bygga upp struktur, arbetssätt och kultur i en ny organisation samtidigt som du bidrar till att stärka Falkenbergs kommuns service, myndighetsutövning och långsiktiga utvecklingskraft.Kvalifikationer
Du har gedigen erfarenhet av ledande roller inom exempelvis kommun, länsstyrelse, statlig myndighet eller närliggande sektor.
Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen inom juridik, samhällsbyggnad, miljö, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av chefsuppdrag
• Erfarenhet av att leda förändringsarbete
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Vi ser gärna att du har erfarenhet av bygglovsverksamhet, tillstånds- och tillsynsarbete eller miljö- och hälsoskyddsarbete men det är inget krav.
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med strategisk höjd och god förståelse för vad det innebär att leda i en politiskt styrd organisation. Du tror på ett utvecklande ledarskap och har förmåga att skapa engagemang, riktning och delaktighet även i komplexa förändringsprocesser.
Du kombinerar struktur och analytisk förmåga med kommunikativ styrka och genomförandekraft. Du är van att hantera frågor där olika perspektiv och intressen
behöver vägas samman, och du står stabilt i myndighetsrollen även när frågorna är komplexa.
Du har förmåga att:
• skapa riktning i förändring och samsyn
• utveckla värdskap, service och tillgänglighet
• bygga förtroende i komplexa sammanhang
• hantera intresseavvägningar med integritet
• stå stabil i myndighetsrollen
• driva utveckling med långsiktighet och mod
Du förstår balansen mellan politisk styrning och professionell självständighet och är en säker företrädare i dialog med såväl förtroendevalda som externa aktörer.
Hos oss får du möjlighet att bygga en ny myndighetsorganisation från grunden. Det är ett strategiskt och utvecklingsinriktat uppdrag i en växande kommun, där du får ansvar för att forma struktur, arbetssätt och kultur tillsammans med engagerade chefer och medarbetare.
Du får också en given plats i en ledningsgrupp med höga ambitioner och starkt utvecklingsfokus och möjlighet att påverka både organisationens arbetssätt och kommunens fortsatta samhällsutveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2027-01-04 Enligt överenskommelse.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332823 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare +46346886000 Jobbnummer
10006582