Avdelningschef för Budget, koncernuppföljning och analys
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2026-07-17
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Koncernkontorets uppgift är att leda, utveckla och samordna Västra Götalandsregionens verksamhet samt att stödja regionens olika förvaltningar i att nå de politiskt beslutade målen. Västra Götalandsregionen är en viktig samhällsaktör, där koncernkontoret i sin roll har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för god samverkan med och mellan alla förvaltningar inom VGR, olika aktörer inom vårdsystemet, regionens kommuner samt olika företag och samhällsfunktioner.
Är du en erfaren chef inom planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet? Som chef inom koncernstaben är du med och utvecklar en av Sveriges största organisationer. Här får du arbeta i hjärtat av regionen, med helheten i fokus, i en miljö där samverkan, utveckling och samhällsnytta står i centrum. Välkommen till Koncernkontoret!
Om ditt uppdrag
Som avdelningschef för Budget, uppföljning och analys ansvarar du för Västra Götalandsregionens processer inom planering, budget och uppföljning. En stor del av uppdraget handlar om att utveckla styrningen för att verksamheterna ska nå de mål som är beslutade i regionfullmäktige. Du har tolv erfarna medarbetare som i sina roller som controllers och strateger leder, utvecklar och samordnar processerna, och följer upp regionens samlade verksamhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvar för personal- och arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsplanering för avdelningen
Hålla ihop planerings- och budgeteringsprocessen för förvaltningar och politiken, som även innefattar mål och verksamhetsprioriteringar
Ansvara för processerna kring uppföljning, sammanställning och analys samt att tydliggöra och paketera kärnbudskap utifrån komplexa informationsunderlag
Samverka i brett kontaktnät med politik, förvaltningar och andra interna samarbetspartners
Äga och styra koncernens investeringsplan
Ansvara för långtidsprognoser och beräkningar för VGRs ekonomi på lång sikt
Du rapporterar till ekonomidirektören och ingår i ledningsgruppen för verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp där du tillsammans med övriga i ledningsgruppen driver utvecklingsfrågor inom ekonomi såväl som inom planerings- och uppföljningsområdet för hela koncernen.
Din basplacering är i trevliga och moderna lokaler i Regionens hus i centrala Göteborg, med goda möjligheter att kombinera med distansarbete.
Om dig
Du har:
Högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, offentlig förvaltning eller annan relevant inriktning
Gedigen chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal
Erfarenhet från arbete med planering, uppföljning och analys av verksamheten i en stor och komplex organisation
Erfarenhet från nära samverkan med politiken i en offentlig organisation
Kunskap kring ekonomiska styrmodeller
Du är en trygg och stabil ledare som inger lugn och förtroende, även i osäkra situationer. Med ett coachande och närvarande förhållningssätt stöttar du dina medarbetare i aktuella frågor och prioriteringar, samtidigt som du håller en tydlig långsiktig riktning.
Du har förmåga att skapa tydlighet i utmanande sammanhang och omsätta mångfacetterad information till tydliga och relevanta budskap. Genom att vara lyhörd och relationsbyggande bidrar du till god samverkan i hela organisationen.
Du är handlingskraftig, driver arbetet framåt och har en nyfiken och utvecklingsinriktad inställning, med vilja att förstå sammanhang och vidareutveckla arbetssätt och processer.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev. Du kommer i stället få besvara några frågor vid ansökningstillfället där du får beskriva dina erfarenheter. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras.
Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från ett chefskap som är värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan, senast 13 augusti!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-07-17Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
)
405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Koncernkontoret, Koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi & Inköp Kontakt
Yvonne Jägersjö, Sveriges Ingenjörer yvonne.ei.jagersjo@vgregion.se Jobbnummer
10004839