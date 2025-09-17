Avdelningschef Folktandvården Blekinge, Nättraby
Region Blekinge / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-09-17
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Folktandvården Blekinge med drygt 300 medarbetare är en del av Region Blekinge. Vi har 11 allmäntandvårdskliniker i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.
Vår vision är "Frisk mun för alla". Det innebär att Folktandvården Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare - för fler friska munnar.Publiceringsdatum2025-09-17Om företaget
Folktandvårdens klinik i Nättraby omfattar drygt 5 400 listade patienter varav ca 3 200 vuxna och ca 2 200 barn.
Kliniken har 5 behandlingsrum. På kliniken arbetar 10 medarbetare, 3 tandläkare, 1 tandhygienist samt 5 tandsköterskor. Kliniken har även 1 administrativ samordnare som fungerar som lednings- och administrativt stöd.
Om jobbet
På kliniken bedrivs barn- och ungdomstandvård, vuxentandvård samt verksamhet inom ramen för Folktandvårdens befolknings- och folkhälsoansvar.
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, utveckla och driva klinikens verksamhet i enlighet med uppsatta mål.
I uppdraget ingår helhetsansvar för arbetsmiljö, ekonomi, personal och verksamhet.
Uppdraget som avdelningschef kombineras med kliniskt arbete i din grundprofession enligt
överenskommen omfattning. Tjänsten är direkt underställd verksamhetschefen.
Som avdelningschef ingår du i allmäntandvårdens ledningsgrupp och arbetar för samverkan och samordning av allmäntandvårdens verksamheter i syfte att erbjuda en god och jämlik tandvård till Blekingeborna.
I ledningsgruppen ingår även odontologisk ledningsansvarig tandläkare.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig goda utvecklingsmöjligheter, såväl inom ledarskap som inom
odontologi. Det är viktigt för oss att alla känner sig uppskattade och delaktiga och får utrymme att
utvecklas.
Vi erbjuder dig:
• Introduktionsprogram
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individuella utvecklingsmedel
• Förmånlig veckoarbetstid
• Friskvård
• Löneväxling mm
Introduktionsprogrammet ger en god inblick i verksamheten och du knyter kontakter med medarbetare från hela länet. Som chef genomgår du även regionens chefsutvecklingsprogram.
Tjänsten som avdelningschef är ett treårsförordnande. Du har en grundtjänst i din profession, tillsvidare/heltid inom Folktandvården i Blekinge.
Intervjuer genomförs löpande under hela rekryteringsprocessen.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
För tjänsten förordas att du är yrkesverksam tandläkare och att du har chefserfarenhet alternativt
erfarenhet av ledaruppdrag. Ledarskapsutbildning är meriterade.
Som person har du goda ledaregenskaper och hög integritet. Vi värdesätter förbättringsfokus och
förmåga att utveckla både medarbetare och verksamhet. Du ser till klinikens samlade kompetens och arbetar tillsammans med klinikens medarbetare för att nå Folktandvårdens mål.
Du har väl utvecklad samarbetsförmåga, goda kommunikativa egenskaper och en förmåga att skapa goda relationer med såväl patienter som interna och externa medarbetare.
Som ledare ser du till klinikens bästa, men även till nyttan för hela Folktandvården.
Du har ett intresse av folkhälsoarbete och ser folktandvården som en viktig folkhälsoaktör i samverkan med andra folkhälsoaktörer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Region Blekinge tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Helene Mattsson Ring, administrativ samordnare 0455-736562,helene.mattssonring@regionblekinge.se Jobbnummer
9512609