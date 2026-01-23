Avdelningschef Flisfabriken
Inom Södra Cell erbjuder vi ett brett produktsortiment inom pappers- och dissolvingmassa, skapat utifrån våra kunders behov och med ett hållbart samhälle som riktmärke. Genom innovationer och effektivisering ser vi till att vår förnybara råvara används så klimatsmart som möjligt. I den världsunika processen OnceMore har vi även möjliggjort cirkulära flöden inom textilindustrin - allt tack vare skogen.
Vi genomför nu en organisationsförändring för flisfabriken. Fokus ligger på stärkt säkerhetskultur, medarbetarna i centrum, skapa mer värde av varje träd, teknisk utveckling och digitalisering samt ökat närvarande ledarskap. Till vår flisfabrik i Värö söker vi nu en avdelningschef som vill vara med och driva förändring och utveckling. Kanske är det just dig vi letar efter?
Det här får du jobba med på Södra
Som avdelningschef för Flisfabriken leder du en verksamhet som är helt central för vårt arbete - både idag och i framtiden. Det är en roll där teknik möter människa, och där säkerhet, hållbarhet och innovation alltid står i centrum. Du ska leda en linjeorganisation och har ett övergripande ansvar för att sätta riktning, driva långsiktig utveckling och skapa förutsättningar för både anläggning och organisation.
Du kommer dessutom att arbeta med att:
Ansvara för utveckling av säkerhetskulturen och kompetensutveckling på avdelningen.
Leda och utveckla avdelningens organisation, arbetssätt och strategiska inriktning.
Samordna operativa och långsiktiga insatser.
Ansvara för budget och prognosarbete.
Ha kontakt med Södra Skog, Wood, järnvägsorganisation och övriga intressenter såväl interna som externa.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med placering i Värö.
Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som både vill och vågar ta ansvar. Du gillar att samarbeta, men har också lätt för att fatta beslut när det behövs. Du har förmågan att, genom ditt ledarskap, skapa en "vi-känsla" där du involverar och engagerar medarbetare. Med ett strategiskt förhållningssätt, stark resultatorientering och ett genuint intresse för digitalisering och teknik skapar du förutsättningar för långsiktig utveckling. Du leder med struktur, planering och ett coachande förhållningssätt där människan står i fokus.
För att lyckas i rollen ser vi även att du har:
En civil- eller högskoleingenjörsutbildning inom relevant område.
Relevant arbetslivserfarenhet inom industri eller logistik
Tidigare erfarenhet av ledarskap och projektledning.
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
Ditt driv och din vilja att utveckla både människor och teknik väger tungt hos oss. Vi lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare, Henrik Widén, på henrik.widen@sodra.com
. Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef, Lena Marie Broström, på Lena.Marie.Brostrom@sodra.com
eller 072-574 32 81.
Fackliga frågor hänvisas till:
Per Wildiér, Ledarna, Per.Wildier@sodra.com
Kajsa Strandberg, SI, Kajsa.Strandberg@sodra.com
Anne-Christine Svensson, Unionen, anne-christine.svensson@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
