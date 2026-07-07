Avdelningschef Fastighetsavdelningen
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2026-07-07
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Härjedalens kommun söker en chef för fastighetsavdelningen, tillika VD för det helägda kommunala bostadsbolaget Härjegårdar Fastighets AB.
Vi söker en erfaren och motiverad ledare med ett intresse för fastighet och teknisk förvaltning som vill leda och förbättra verksamheten med fokus på dess långsiktiga hållbara utveckling. I rollen kommer du driva och utveckla den kommunala fastighetsavdelningen samt det kommunala bostadsbolaget, Härjegårdar. Härjegårdar har ett allmännyttigt uppdrag med visionen att erbjuda en god boende- och livsmiljö för Härjedalens invånare som en etablerad och pålitlig aktör på bostadsmarknaden. Du får möjligheten att kombinera ett strategiskt arbete med ett operativt och verksamhetsnära ledarskap.
Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
I rollen som chef för fastighetsavdelningen är du direkt underställd kommunchefen och ingår i kommuns ledningsgrupp. Du har det övergripande ansvaret för avdelningens budget-, verksamhet-, personal- och arbetsmiljöfrågor. Du innehar rollen som VD för det helägda kommunala bolaget Härjegårdar Fastighets AB. Här ingår fastighetsägaransvar för beståndet inom Härjedalens kommun och Härjegårdar Fastighets AB. Detta innebär huvudansvar för drift, underhåll och utveckling av våra fastigheter. Ansvaret inkluderar också hela organisationens lokalvårdsverksamhet.
I uppdraget ingår att säkerställa planering, utförande och uppföljning för samtliga verksamheter inom avdelningen. Du initierar, genomdriver och utvärderar kontinuerligt åtgärder som bidrar med tydlig förbättring och vidareutveckling av avdelningens organisering och kvalitet. Vidare ingår i uppdraget att se över och eventuellt samordna övriga tekniska funktioner inom Härjedalens kommun i en gemensam organisation. En annan viktig del är att främja dina medarbetares engagemang, motivation och förtroende. Genom ett nära ledarskap förebygger du aktivt ohälsa och säkerställer en god arbetsmiljö för alla på avdelningen. Som avdelningschef i Härjedalens kommun är du en god kommunikatör, inspiratör och förebild, för såväl egen verksamhet som kommunen i stort.
Du förväntas:
leda och samordna fastighet, bostadsrelaterade frågor, energi, service och tekniskt systemstöd både strategiskt och operativt
ha samlat budgetansvar för den verksamheten inom beslutad ram samt följa upp kostnader, investeringar, entreprenörer och avvikelser mot budget
vara kommunens sammanhållande kraft i översyn och eventuellt samordning med övrig teknisk verksamhet och driva förändringsarbete med hög genomförandetakt
säkerställa att fastighetsstrategi, serviceöverenskommelser, VITEC, underhållsplan, energispår och mötesordning införs i praktiken
skapa tydliga prioriteringar, rimliga krav och god återkoppling till verksamheter och medarbetare Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning, gärna inom fastighet, bygg, teknik, samhällsbyggnad eller liknande, alternativt annan eftergymnasial utbildning inom områdena med god erfarenhet från ett liknande uppdrag.
Erfarenhet som chef och ledare i en liknande roll.
Erfarenhet av budgetansvar och ekonomisk styrning i en liknande befattning
Erfarenhet av upphandling, beställarroll och uppföljning av entreprenörer och externa leverantörer
Tidigare erfarenhet från arbete inom fastighetsbranschen
Mycket goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift
B-körkort
Vi ser det som meriterande om din erfarenhet kommer från offentlig sektor. Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen som avdelningschef för fastighetsavdelningen behöver du vara drivande och lösningsfokuserad, ha lätt för att fatta beslut samt förmåga att upprätthålla goda relationer. Vi ser att du är kvalitetsmedveten och lägger stor vikt vid att upprätthålla god kvalitet och professionalitet i verksamheten. Du är även strukturerad, tydlig och har god förmåga att organisera ditt och andras arbete. Vi ser också att du är förtroendeingivande och trygg i ditt ledarskap. Du har mycket god kommunikativ förmåga och kan leda, motivera och utveckla medarbetare utifrån tydliga målsättningar.
Utifrån dessa egenskaper lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi erbjuder
Som avdelningschef hos oss får du ett ömsesidigt utvecklande arbete, med stor möjlighet att påverka hur Härjedalens fastighetsbestånd och lokalvård ska vidareutvecklas samt att eventuellt samordna övriga tekniska funktioner inom kommunen. Vi tillämpar förtroendearbetstid vilket innebär att du har stor möjlighet att självständigt planera dina arbetstider utifrån verksamhetens behov.
Möjlighet till friskvård, semesterväxling, pensionsväxling och vidareutbildning i tjänsten finns, såväl som visst distansarbete. Vi har även en förmånsportal med en rad olika erbjudanden, samt ett årligt friskvårdsbidrag.
Kontaktinformation
Örjan Folkesson, Kommunchef, 0680-177 22, orjan.folkesson@herjedalen.se
André Åkerström, HR-chef, 0680- 163 04, andre.akerstrom@herjedalen.se
Kenneth Bergman, Fackligt ombud Ledarna, kenneth.bergman@herjedalen.se
Kicki Jonasson, Fackligt ombud Vision, kicki.jonasson@herjedalen.se
Arbetsplats
Ringvägen 2
842 80 Sveg
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5152757343
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510)
Ringvägen 2 (visa karta
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842 80 SVEG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Jobbnummer
9995319