Avdelningschef familjeavdelningen
2025-10-01
Vill du vara med och forma framtidens arbetsmarknads- och socialförvaltning? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt.
Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Tillsammans med engagerade medarbetare och chefer driver du förändring, bygger framtidens arbetssätt och stärker organisationens förmåga att möta nya behov. Ditt uppdrag är viktigt - för både organisationen, medarbetarna och Karlstadsborna.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra drygt 600 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsfrågor, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vi söker nu en avdelningschef till familjeavdelningen som finns centralt beläget på Karolinen i Karlstad. Förvaltningen står redo att möta förändringar och utmaningar som följer av ny socialtjänstlag.
Familjeavdelningen är en av tre avdelningar under förvaltningen. Avdelningen har ansvar för arbetet med barn, unga och familjers behov av trygghet och säkerhet och tillhandahåller stöd- och skyddsinsatser. Vi ger även service, råd och stöd inom det familjerättsliga området och arbetar förebyggande med olika insatser. På avdelningen bedrivs arbete såväl inom myndighetsövning som ett antal utförande verksamheter.
På Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får du gott stöd av kollegor och ett antal stödfunktioner. Tjänsten är direkt underställd socialdirektör och avdelningschefen ingår i förvaltningens centrala ledningsgrupp.
Hos oss får du chansen att vara med och forma nästa kapitel i välfärdens utveckling. Vi är en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete gör verklig skillnad - varje dag. Här erbjuds du en nyckelroll i en organisation som satsar på tillitsbaserat ledarskap, digital utveckling och ett hållbart arbetsliv.
Som ny chef deltar du i vår ledarskapsutbildning och blir en del av ett nätverk med andra chefer i kommunen. Du får trygga anställningsvillkor, kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag och flera andra förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på karlstad.se/jobbahososs.
Som avdelningschef har du helhetsansvar för en stor och verksamhetsmässigt omfattande avdelning. Du har övergripande ansvar för verksamhet, personal och budget. Du har även ett delegerat ansvar för att arbeta med arbetsmiljö. På avdelningen arbetar närmare 200 medarbetare och avdelningschefen leder en grupp av tio chefer.Kvalifikationer
Du som söker ska vara socionom eller ha annan likvärdig högskoleutbildning och vi ser det som en merit om du har erfarenhet av chefsskap inom den sociala barnavården. Du ska ha erfarenhet av chefskap inom offentlig förvaltning.
Som person är du trygg, stabil och kommunikativ. Förmågan att växla mellan helhetsbild och detaljer, strategi och praktiskt genomförande är något du behärskar väl. Du har lätt för att lyssna in, bygga förtroende och vägleda andra, samtidigt som du tar initiativ och driver utveckling framåt. Med ett strukturerat arbetssätt och ett positivt förhållningssätt till förändring är du en naturlig förebild i att skapa engagemang och delaktighet. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, tillit och en förmåga att visa riktning.Övrig information
Vi ser fram emot din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön
