Avdelningschef El - Påverka Nu Sverige AB - Chefsjobb i Ljungby

Påverka Nu Sverige AB / Chefsjobb / Ljungby2021-04-13Bravida söker efter en mycket duktig ledare som är relationsskapande och sätter affären i fokus. Rollen kräver en lyhörd person som vågar utmana sig själv och andra samt trivs i ett klimat där det sätts höga mål och det lönar sig att nå dem. Är det dig vi letar efter?I rollen som avdelningschef ansvarar du för att med utgångspunkt från Bravidas krav, målsättningar och interna policys, leda och utveckla avdelningens verksamhet och personal till bästa möjliga lönsamhet. Du är ansvarig för att följa upp avdelningens resultat månatligen samt säkerställa att budget och uppsatta nyckeltal nås. Som avdelningschef är du mycket delaktig i affären och du drivs av att stärka och vidareutveckla relationerna med våra kunder. Du ingår i regionens ledningsgrupp och bidrar aktivt till att utveckla din och regionens verksamhet mot gemensamma mål.- Säkerställa att Bravidas ledningssystem för t ex kvalitet, miljö, inköp, arbetsmiljö, code of conduct, attest/beslutsrättsinstruktion, ekonomi och interna processer efterlevs- Förvalta den information som rör ansvarsområdet och ansvara för att rätt information når ut till alla medarbetare.- Ledaransvar för medarbetarna på avdelningen, idag ca 25 st. Genomföra utvecklings- och lönesamtal årligen enligt liggande affärsplan.Vi söker dig som vill vara med och leda Bravida framåt och skapa hållbara lösningar för både nya och befintliga kunder. Du är affärsmässig och serviceinriktad med kundens behov i fokus. Du tar dig an ledarrollen på ett naturligt sätt och arbetar för att utveckla medarbetarna och avdelningen som helhet tillsammans med Bravida.Vi tror att du har en högskoleexamen eller annan relevant eftergymnasial utbildning med inriktning el. Alternativt har du mångårig erfarenhet av branschen t ex i rollen som projektledare. Du har tidigare erfarenhet av att leda människor och har visat goda resultat i arbetet som ledare.Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med projekt- och projektledning, anbudshantering, entreprenadjuridik samt vana att förhandla. Vidare krävs att du har goda kunskaper inom ekonomi och administration, främst Officepaketet då det är centralt i rollen.Följande egenskaper är centrala för tjänsten:Dokumenterade goda ledaregenskaperFörmåga att skapa långsiktiga relationer, internt och externtSe affärsmöjligheter och vara en driven entreprenörGod kommunikatörLyhördBravida erbjuder dig en arbetsplats att utvecklas på och utmanas av. Det är tillsammans med din chef, kollegor och medarbetare som du utmanas och växer i din roll. Du blir en del av ett team med erfarna kollegor i en region som vågar satsa och vill framåt. Som ny chef hos Bravida erbjuds du ett gediget ledarskapsprogram för att ge dig de allra bästa förutsättningarna att lyckas.B-körkort är ett krav.Sista ansökningsdag är 9 maj men urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Ljungby.Bravida är Nordens ledande leverantör av hållbara helhetslösningar för el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Vi har 12 000 medarbetare och finns på omkring 180 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-13Fast och rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Påverka Nu Sverige AB5687212