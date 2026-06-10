Avdelningschef akutmottagningen
Region Uppsala / Sjukvårdschefsjobb / Enköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Enköping
2026-06-10
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Verksamhetsområde akutvård
Välkommen till Lasarettet i Enköping – stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Vår akutmottagning har med sina cirka 26 000 besök/år en central roll i verksamheten på lasarettet. Akutmottagningen är tillgänglig dygnet runt för akutbesök och är lasarettets centrum för krisberedskap. Vi tar emot patienter i alla åldrar med olika diagnoser, varav många av dem är barn.
Vi värdesätter en god arbetsmiljö och effektiv verksamhet där kamratandan är en central del i vår verksamhet.
Ditt uppdrag
Som avdelningschef är ditt uppdrag att tillsammans med dina medarbetare och ledningsgrupp leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål och visioner.
I uppdraget ingår ansvar för personal, budget och verksamhet. Som avdelningschef har du nära samarbete med verksamhetschef, biträdande avdelningschef, bemanningsassistent och medicinskt ledningsansvarig läkare.
Du är direkt underställd verksamhetschefen och ersätter denne vid frånvaro.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Du är högskoleutbildad inom hälso-sjukvård och det är meriterande om du har en specialistutbildning i akutsjukvård. Vi ser gärna att du har tidigare chef/ledarskapserfarenhet. Du har förmågan att inspirera till förändring och utveckling och du skapar delaktighet och engagemang på arbetsplatsen. Du är tydlig i ditt ledarskap och därutöver både lyhörd och drivande. Du tar tillvara dina medarbetares olika kompetenser och trivs med att leda team. Du är öppen för nya arbetssätt och dina beslut är väl förankrade i verksamheten. Vid tillsättningen kommer stor hänsyn att tas till personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Tjänsten innebär ett visstidsförordnande under 3 år som chef med tillsvidareanställning i din profession. Lön och tillträde efter överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta
Vecka 25-26 sjukhusdirektör Per Andersson 070-3400621
vecka 27-29 Verksamhetschef Maria Lindqvist 0171–41 85 34
Företrädare för Vårdförbundet nås via växeln 0171-41 80 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LE56/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
745 25 ENKÖPING Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9956290