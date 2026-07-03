Avdelningschef
Eurofins National Service Center Sweden AB / Chefsjobb / Kristianstad Visa alla chefsjobb i Kristianstad
2026-07-03
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Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad för svenskt lantbruk?
Hos Eurofins Agro får du en nyckelroll i en verksamhet där analysresultat bidrar till bättre beslut inom jordbruk, växtodling och foder. Som Avdelningschef i Kristianstad ansvarar du för att leda och utveckla vår agrara verksamhet med fokus på kvalitet, effektivitet, leveransförmåga och kundvärde.
I Kristianstad finns vår specialistkompetens inom jord-, spannmåls- och grovfoderanalyser. Här arbetar vi nära lantbruk och livsmedelskedjan, med analyser och tjänster som hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut.
Vilka är vi?
Vi är kanske inte så kända för dig men allt vi gör har en positiv inverkan på ditt liv, din hälsa och på miljön. Vi analyserar maten du äter, luften du andas och medicinerna du behöver - vi jobbar för att du ska känna dig trygg, vi kallar det Testing for Life. Eurofins är en global ledare inom analystjänster med 65 000 medarbetare runtom i världen. Visste du att i Sverige är vi nära 650 medarbetare? Hos oss finns ett 50-tal olika roller, bland annat labbingenjörer, systemutvecklare, miljövetare och kundsupportmedarbetare. Tillsammans jobbar vi utifrån våra kärnvärden: Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism & Hållbarhet.
Vad du kommer att göra hos oss
I rollen som Avdelningschef leder du den operativa verksamheten vid vår enhet i Kristianstad. Du skapar struktur, riktning och förutsättningar för att verksamheten ska fungera effektivt med hög kvalitet, god leveransförmåga och starkt kundfokus.
Du kommer bland annat att:
Leda, planera och följa upp den dagliga produktionen
Säkerställa rätt bemanning, kompetens och resursfördelning
Följa upp KPI:er och driva förbättringar inom kvalitet, kapacitet och effektivitet
Utveckla arbetssätt, processer och samarbete inom verksamheten
Arbeta nära den operativa driften och skapa goda förutsättningar för teamet att lyckas
Säkerställa ett förebyggande och systematiskt arbete inom hälsa, miljö och säkerhet
Bidra i verksamhetens strategiska utveckling med fokus på långsiktig hållbarhet, kundvärde och fortsatt utveckling inom Agro.
Du är även en nyckelperson i den lokala ledningsgruppen tillsammans med ansvariga för försäljning och kvalitet, och rapporterar direkt till Managing Director. Hos oss får du en viktig ledarroll i en verksamhet med tydligt syfte, högt engagemang och nära koppling till svenskt lantbruk.
Vad kan vi erbjuda dig?
En trygg arbetsplats med kollektivavtal och pensionslösningar.
Två extra semesterdagar och flexibel arbetstid för en bättre balans mellan arbete och fritid.
Möjlighet att utvecklas professionellt inom Eurofins, där vi värdesätter din personliga utveckling.
En meningsfull arbetsmiljö där du bidrar till att göra världen lite bättre varje dag.
Flyttbonus på 15 000 kr om du flyttar mer än 8 mil för att arbeta hos oss.
Läs mer om vilka förmåner vi erbjuder på vår karriärsida.
Vi är stolta över att finnas i Kristianstad – en stad mitt i ett vattenrike, med närhet till natur, lantbruk och företagande.
Vem är du som söker?
Vi söker en kommunikativ, strukturerad och tydlig ledare som trivs nära verksamheten och har förmåga att kombinera operativ styrning med ett coachande ledarskap. Du har erfarenhet av att leda både människor och verksamhet, och motiveras av att utveckla team, arbetssätt och resultat.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning och/eller motsvarande erfarenhet av operativt ledarskap
Erfarenhet av produktionsledning, laboratorieverksamhet eller annan kvalitetsstyrd verksamhet
Ett starkt intresse för förbättringsarbete, effektivitet och kvalitet
Ett affärsmässigt förhållningssätt och förmåga att skapa struktur i högt tempo
Förmåga att bygga engagemang, samarbete och ansvarstagande i teamet
Det är meriterande om du har erfarenhet från lantbruksnära verksamhet, analysverksamhet eller miljöer där kundbehov, kvalitet och leveranssäkerhet står i fokus. Erfarenhet av tekniska lösningar, automation eller AI är likväl meriterande. Eftersom vi är en del av ett internationellt nätverk förväntas du behärska både svenska och engelska i tal och skrift.
Övrig info
Vi rekryterar löpande, men på grund av semestertider kommer urvalsprocessen att påbörjas först i augusti månad. Tveka dock inte att söka redan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar på annat sätt tas inte med i rekryteringsprocessen.
Tjänsten avser heltid, dagtid, där förskjuten arbetstid kan förekomma. Det är en tillsvidareanställning där provanställning tillämpas. Månadslön och tillträde enligt överenskommelse.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Johan Bohnsack, Managing Director, johan.bohnsack@ftn.eurofins.com
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: HR-avdelningen, hr@sc.eurofinseu.com
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eurofins National Service Center Sweden AB
(org.nr 556718-1499)
Estrids väg 1 (visa karta
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291 65 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Eurofins Agro Testing Jobbnummer
9990754