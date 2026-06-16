Avdelningschef
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Arboga Visa alla chefsjobb i Arboga
2026-06-16
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Arboga
, Karlskoga
, Linköping
, Järfälla
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du ta ett övergripande ledarskap i en verksamhet som utvecklar avancerade system i teknisk framkant och samtidigt bidra till ökad säkerhet i samhället? Som avdelningschef för avdelningen Communication Solutions, inom produktenheten Integrated Systems, får du en nyckelroll där du leder genom andra ledare och är med och formar både organisationen och framtidens lösningar.
I rollen som avdelningschef ansvarar du för och leder en grupp sektionschefer och deras team. Din huvudsakliga uppgift är att leda verksamheten mot uppsatta mål med en tydlig inriktning, skapa förutsättningar och säkerställa att organisationen levererar - både här och nu och på längre sikt. Du verkar i skärningspunkten mellan teknik, affär och ledarskap, där din förmåga att skapa struktur, engagemang och samarbete blir avgörande.
Ditt uppdrag innebär att:
Leda, coacha och utveckla sektionschefer, med fokus på ett starkt och enhetligt ledarskap
Säkerställa att organisationen levererar komplexa program och projekt enligt uppsatta mål inom tid, kvalitet och budget
Driva strategisk utveckling för avdelningen, inklusive kompetensförsörjning, förmågeutveckling och framtida erbjudanden
Skapa förutsättningar för samarbete mellan team, funktioner och externa partners - inom och utanför affärsenheten
Bidra till affärsutveckling och upprätthålla starka kundrelationer inom samhällsviktiga områden
Identifiera förbättringar och nya möjligheter i en verksamhet med stark tillväxt
Du som ledare blir en viktig del i utvecklingen av hela produktenheten Integrated Systems och har stor påverkan på hur verksamheten utvecklas framåt. Här får du möjlighet att bygga en organisation som både levererar resultat och är en attraktiv arbetsplats - där människor, teknik och affär utvecklas tillsammans. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Integrated Systems samt driva din egen ledningsgrupp.
Placeringsort för rollen är Arboga. Resor i tjänsten kan förekomma. Publiceringsdatum2026-06-16Profil
Vi söker en erfaren och engagerad ledare som kombinerar ett genuint intresse för teknik med ett starkt fokus på människor. Du är kommunikativ och trygg i ditt ledarskap, med förmåga att skapa engagemang, struktur och resultat i din organisation.
Du trivs i en roll där du behöver växla mellan strategiskt tänkande och operativt genomförande, och där du hanterar komplexa frågeställningar tillsammans med ditt ledningsteam. Din ledarstil präglas av samarbete, tillit och en vilja att utveckla både individer och verksamhet.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av att leda andra ledare
Erfarenhet av budget- och projekt-/programansvar
Stark affärsförståelse och förmåga att navigera genom en kraftig tillväxtresa
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
Förmåga att bygga team och lagkänsla samt driva kulturarbete
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö, är relationsskapande och har ett förhållningssätt som främjar samarbete, utveckling och gemensamma resultat.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Affärsenheten Surface Sensor Solutions och har över 3 000 medarbetare globalt, med en stark närvaro i Sverige, Finland, Tyskland och Storbritannien.
Produktenheten Integrated Systems samlar kompetens inom lednings- och kommunikationssystem med ett stort fokus på systemintegration av förmågor inom markbaserat luftvärn. Produktenheten driver också komplexa systemintegrationsprogram där alla ingående kompetenser finns samlade inom produktenheten.
Avdelningen Communication Solutions bidrar med en viktig beståndsdel till helhetslösningen. Den består av ungefär 150 medarbetare och är i stark tillväxt. Verksamheten finns främst i Arboga.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Notera även att annonsen ligger ute under sommar- och semesterperioden vilket gör att återkoppling kan komma att dröja längre än vanligt. Du kan räkna med återkoppling som senast under augusti/början av september. Tack för din förståelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9966504