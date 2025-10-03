Avdelningschef
2025-10-03
Vill du ha en nyckelroll i en dynamisk och teknikintensiv organisation där utveckling är vardag och där du som chef får stort utrymme att växa? Då kan du vara den vi söker. Hos oss på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) får du inte bara leda kvalificerat tekniskt arbete - du får också utveckla människor, driva förändring och bidra till Sveriges försvarsförmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avdelningschef i Örebro ansvarar du för att planera, leda och följa upp avdelningens arbete. Du har fullt personalansvar och ansvarar för dina medarbetares kompetensutveckling samt för arbetsmiljön. Ditt ledarskap är avgörande för att avdelningen ska leverera hög kvalitet i både drift och underhåll. Avdelningen har sitt fokus på underhåll och drift av Försvarsmaktens IT- och kommunikationssystem inom Örebro garnison och i närregionen. Du kommer att ha en vardag med operativt ansvar - där närvaro, lyhördhet och tydligt ledarskap är nyckeln till framgång. Resor förekommer i tjänsten, bland annat för utbildning, samverkan och övning.
Om enheten
FMTIS har fyra genomförandeenheter (GE) i Sverige som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet. Tjänsten är placerad vid GE Väst. Enheten arbetar med underhåll på telekom-, el-, radio-, sensor-, och larm/passagesystem. Enheten ansvarar även för installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system. Utöver detta utgör enheten bakre verkstadsnivå för övriga förbands ledningsstödssystem. Avdelningen i Örebro består idag av cirka 10 medarbetare - men befinner sig i en expansiv fas med tillväxt i fokus. Här får du vara med och bygga framtiden för både avdelningen och Örebro garnison.
Vi erbjuder dig följande
Vi vill att du som arbetar hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi flera förmåner som stödjer balans, utveckling och trygghet, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån dina mål och verksamhetens behov
• 3 timmars träning/vecka på arbetstid
• Flexibel arbetstid och 28-35 semesterdagar beroende på ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
Möjlighet att växla semesterdagar till extra pensionsavsättning
• Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdig
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
B-körkort (manuell växellåda)
Du är en trygg och närvarande ledare som trivs med att kombinera operativt arbete med personalansvar. Du är handlingskraftig, strukturerad och har en god förmåga att prioritera i en vardag där tempot kan växla. För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har lätt för att skapa goda relationer
• Är lyhörd och stöttande i ditt ledarskap
• Trivs med ansvar och variation
• Tar initiativ och är lösningsorienterad
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Aktuell och relevant erfarenhet från arbetsledande roll
• Erfarenhet av och kännedom om Försvarsmaktens ledningsstödssystem
Erfarenhet av teknisk tjänst inom Försvarsmakten
Civil tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Arbetsort: Örebro
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
I Försvarsmakten benämns befattningen avdelningschef.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta enhetschef Fredrik Persson. För information om anställningsvillkor kontakta HR-Generalist Lisa Heinemann Pettersson.
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr
SEKO - Matz Felix
SACO - Agnetha Landquist
OFRO - Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-11.
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
