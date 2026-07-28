Avdelningschef - Stöd till funktionsnedsatta
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2026-07-28
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Vill du leda och utveckla framtidens stöd till personer med funktionsnedsättning? Vi söker nu en engagerad, utvecklingsorienterad och trygg avdelningschef som vill leda och utveckla verksamheten inom Stöd till funktionsnedsatta. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad för människor samtidigt som du blir en nyckelperson i omställningen till den nya socialtjänstlagen.
Om Socialtjänsten i Piteå kommun
Socialtjänsten är Piteå kommuns största förvaltning med cirka 1 800 medarbetare. Varje dag arbetar vi för att skapa trygghet, delaktighet och goda livsvillkor för människor i alla åldrar. Vår verksamhet bygger på professionalism, tillit och ett starkt engagemang för dem vi finns till för.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsresa där vi ställer om verksamheten utifrån den nya socialtjänstlagen. Genom ett förebyggande och personcentrerat arbetssätt utvecklar vi framtidens socialtjänst tillsammans med invånare, medarbetare och samarbetspartners. Vi vill satsa på moderna verksamhetssystem, digitalisering och tar tillvara möjligheterna med ny teknik, inklusive artificiell intelligens (AI), för att skapa smartare arbetssätt, stärka kvaliteten och frigöra tid för det som är viktigast – mötet med människan.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom avdelningen Stöd till funktionsnedsatta. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö samt arbetar för att säkerställa en verksamhet med hög kvalitet, god rättssäkerhet och ett professionellt bemötande. Du har bland annat stöd från socialtjänstens kvalitetsteam, ekonomiteam, och bemanningsteam i arbetet.
Du leder en stor och viktig del av verksamheten med sju enhetschefer inom personlig assistans, en enhetschef för korttidsverksamheten, verksamhetens två samordnare samt dövblindsombudet. Genom ett tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling, samverkan och ett hållbart arbetsliv.
Som avdelningschef ingår du i Socialtjänstens ledningsgrupp och har en central roll i förvaltningens strategiska utveckling. Tillsammans med övriga chefer arbetar du för att utveckla en modern, hållbar och innovativ socialtjänst där kvalitet, samverkan och utveckling står i fokus.
I uppdraget ingår bland annat att:
leda, utveckla och följa upp verksamheten inom Stöd till funktionsnedsatta
ansvara för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö
säkerställa en god kvalitet, rättssäkerhet och effektiv resursanvändning
driva utvecklings- och förändringsarbete utifrån den nya socialtjänstlagen och kommunens mål
utveckla verksamheten med stöd av digitalisering, ny teknik och AI
skapa god samverkan med interna och externa aktörer
bidra aktivt till Socialtjänstens ledningsgrupp och den strategiska utvecklingen av hela förvaltningenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant akademisk examen, exempelvis socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet av chefs- och ledarskap
erfarenhet av att leda genom andra chefer
erfarenhet av verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar
god kunskap om socialtjänstens lagstiftning och styrning
erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av LSS, personlig assistans eller andra verksamheter inom stöd till personer med funktionsnedsättning samt erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, och tydlig ledare. Du har ett strategiskt perspektiv och kan samtidigt omsätta mål och visioner till konkret verksamhetsutveckling. Du är van att skapa engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för andra att lyckas. Du bygger tillitsfulla relationer, kommunicerar tydligt och har en god analytisk förmåga. Du ser möjligheter i förändring och drivs av att utveckla både verksamhet och människor. Digitalisering och ny teknik är naturliga verktyg för dig i arbetet med att skapa effektiva processer och hög kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga ledaregenskaper.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett utvecklande och meningsfullt chefsuppdrag där du har stora möjligheter att påverka både verksamhetens och socialtjänstens framtid. Vi erbjuder dig:
ett strategiskt ledaruppdrag med stort ansvar och mandat
en nyckelroll i omställningen till den nya socialtjänstlagen och framtidens socialtjänst
möjlighet att leda utvecklingen av framtidens stöd till personer med funktionsnedsättning
ett nära samarbete med engagerade chefer och kollegor i Socialtjänstens ledningsgrupp
en verksamhet som vill satsa på moderna verksamhetssystem, digitalisering, AI och ny teknik
goda möjligheter till kompetensutveckling och ledarstöd
en arbetsplats där tillit, innovation, kvalitet och samverkan är vägledandeÖvrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23
Välkommen till Piteå kommun! Här får du möjlighet att leda en verksamhet som gör skillnad – varje dag. Tillsammans utvecklar vi framtidens socialtjänst och skapar förutsättningar för ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv för personer med funktionsnedsättning
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för pitebornahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Vision
Eva Westerlund eva.westerlund@pitea.se +46911696235 Jobbnummer
10014069