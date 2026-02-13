Avdelningschef - ICA Maxi Karlskrona

Karlskrona Stormarknad AB / Chefsjobb / Karlskrona
2026-02-13


Ledarskap, affär - och nästa steg i din karriär

Vi söker en trygg och affärsdriven Försäljningschef som vill ta ett helhetsansvar för butikens försäljning, resultat och ledarskap. Du blir en central del av ledningsgruppen och arbetar långsiktigt med att utveckla både affären och våra ledare.

Om rollen

Som Försäljningschef har du ett övergripande ansvar för ditt försäljningsområde och arbetar både strategiskt och operativt. Du kombinerar affärsfokus med ett närvarande ledarskap och är med och formar butikens framtid.

I rollen ansvarar du för att

Leda och utveckla avdelningschefer genom ett coachande och tydligt ledarskap

Driva försäljning, lönsamhet och förbättringsarbete inom ditt område

Arbeta med budget, säljstyrning och affärsanalys

Skapa struktur, engagemang och starka team

Utveckla kundupplevelse, sortiment och säljytor

Vara en aktiv del av ledningsgruppen och bidra till butikens långsiktiga utveckling

Vi söker dig som

Har bakgrund inom dagligvaruhandel

Trivs med ansvar och motiveras av tydliga mål

Har ett starkt intresse för både affär och ledarskap

Vill fortsätta utvecklas i en roll med stort inflytande

Som person är du

Lugn, tydlig och relationsskapande

Affärsdriven med modernt ledarskap

Strukturerad och lösningsorienterad

Engagerad, prestigelös och kommunikativ

Vi erbjuder

En nyckelroll i butikens ledning där du får kombinera människor, affär och resultat. Här får du möjlighet att påverka på riktigt - i en miljö med höga ambitioner, stark laganda och tydligt framtidsfokus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlskrona Stormarknad AB (org.nr 559128-4491)
371 62  KARLSKRONA (BLEKINGE)

Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Karlskrona

Jobbnummer
9740248

