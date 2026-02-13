Avdelningschef - ICA Maxi Karlskrona
2026-02-13
Ledarskap, affär - och nästa steg i din karriär
Vi söker en trygg och affärsdriven Försäljningschef som vill ta ett helhetsansvar för butikens försäljning, resultat och ledarskap. Du blir en central del av ledningsgruppen och arbetar långsiktigt med att utveckla både affären och våra ledare.
Om rollen
Som Försäljningschef har du ett övergripande ansvar för ditt försäljningsområde och arbetar både strategiskt och operativt. Du kombinerar affärsfokus med ett närvarande ledarskap och är med och formar butikens framtid.
I rollen ansvarar du för att
Leda och utveckla avdelningschefer genom ett coachande och tydligt ledarskap
Driva försäljning, lönsamhet och förbättringsarbete inom ditt område
Arbeta med budget, säljstyrning och affärsanalys
Skapa struktur, engagemang och starka team
Utveckla kundupplevelse, sortiment och säljytor
Vara en aktiv del av ledningsgruppen och bidra till butikens långsiktiga utveckling
Vi söker dig som
Har bakgrund inom dagligvaruhandel
Trivs med ansvar och motiveras av tydliga mål
Har ett starkt intresse för både affär och ledarskap
Vill fortsätta utvecklas i en roll med stort inflytande
Som person är du
Lugn, tydlig och relationsskapande
Affärsdriven med modernt ledarskap
Strukturerad och lösningsorienterad
Engagerad, prestigelös och kommunikativ
Vi erbjuder
En nyckelroll i butikens ledning där du får kombinera människor, affär och resultat. Här får du möjlighet att påverka på riktigt - i en miljö med höga ambitioner, stark laganda och tydligt framtidsfokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
