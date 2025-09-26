Avdelningsansvarig till nystartat kundcenter
2025-09-26
Vi söker en avdelningsansvarig till ett nystartat kundcenter där du får en unik möjlighet att bli en del av denna satsning. Du kommer att bli anställd inom den näst största mäklarkedjan där det finns en tydlig målsättning att bli den ledande, och vi söker dig som vill vara med på resan. Ta denna möjlighet och sök idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
I rollen som avdelningsansvarig hos vår kund leder du ett team om 10 personer som ansvarar för att leverera högkvalitativa mötesbokningar till vår kunds mäklare. Du har det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten på kundcentret och arbetar med att utveckla både personalen och processerna för att säkerställa att verksamheten når sina kvalitativa och kvantitativa mål. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar där du driver förbättringsarbete och bidrar till att förstärka företagets position på marknaden. Denna roll är avgörande för att säkerställa att kundcentret fungerar som en effektiv och kundcentrerad avdelning som kontinuerligt arbetar för företagets framgång.
Du kommer bland annat att jobba mot kundens 190 mäklarkontor och 950 medarbetare. Hos dem värderar de gemenskap och gillar att hitta på aktiviteter tillsammans. De har högt i tak och en positiv, framåtlutad laganda som genomsyrar allt de gör. Bolaget är tävlingsinriktade och gillar att jobba både mot gemensamma och individuella mål.
Dina arbetsuppgifter består t.ex. av:
• Leda, coacha och motivera kundcentrets team för att säkerställa en hög prestation.
• Ansvara för rekrytering, on-boarding och kontinuerlig utveckling av personal.
• Sätta upp individuella och team-baserade mål, samt hålla regelbundna avstämningsmöten och utvecklingssamtal för att följa upp medarbetarnas prestationer och utvecklingsbehov .
• Säkerställa en effektiv drift av kundcentret genom att utveckla och implementera rutiner, arbetsflöden och processer som främjar produktivitet och kvalitet .
• Följa upp och analysera kundcentrets KPI:er, och vid behov implementera åtgärder för att optimera resultat och kundnöjdhet.
• Arbeta med att identifiera nya möjligheter för kundengagemang och förbättrade arbetssätt, inklusive digitalisering och tekniska lösningar för effektivare kundhantering.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet ifrån en liknande roll där du har varit exempelvis säljchef, teamleader, linjechef eller liknande, så att du vet hur man bygger upp ett team och har ett strategiskt tänk för hur man kan utveckla verksamheten.
• Har utmärkta kommunikations- och samarbetsförmågor, samt en förmåga att hantera både operativa och strategiska frågor.
• Har mycket goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Förståelse för dialersystem och CRM-system.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Du har goda ledarskapsfärdigheter och erfarenhet av att motivera och utveckla team mot gemensamma mål. Du har en stark analytisk och problemlösande förmåga som kan fatta datadrivna beslut. Vidare är du en driven doer som har en entreprenöriell och ödmjuk anda.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
