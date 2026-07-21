Avdelningsansvarig Frukt & Grönt
Supermarket i Solna AB / Butikssäljarjobb / Solna Visa alla butikssäljarjobb i Solna
2026-07-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Supermarket i Solna AB i Solna
Avdelningsansvarig Frukt & Grönt — ICA Kvantum Solna Centrum
Vill du ta ansvar för vår Frukt & Grönt-avdelning och varje dag skapa en inbjudande och inspirerande miljö för våra kunder? Eftersom avdelningen är det första kunderna möter i butiken sätter den tonen för hela upplevelsen.
Vi söker dig som brinner för färskvaror, hög kvalitet och kommersiellt attraktiva exponeringar.
Ditt uppdrag
Som Frukt & Grönt-ansvarig har du en nyckelroll i butiken och ansvarar för att avdelningen alltid är välfylld, fräsch och inspirerande.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Ansvara för beställningar och varupåfyllnad
Säkerställa hög kvalitet och fräschhet i avdelningen
Arbeta aktivt med kampanjer och säljdrivande exponeringar
Följa upp försäljning och svinn
Planera arbetet i avdelningen
Vara närvarande i butiken och möta kunder
Vem är du?
Har erfarenhet av Frukt & Grönt, gärna i en ansvarig roll
Är driven, strukturerad och självgående
Har ett starkt öga för exponering, kvalitet och försäljning
Trivs i ett högt tempo och med praktiskt arbete i butik
Är serviceinriktad och van vid kundkontaktOm tjänsten
Heltid
Helgarbete förekommer
Provanställning tillämpas
Tillträde enligt överenskommelse
Om ICA Kvantum Solna Centrum
Vi är en etablerad butik i Solna med fokus på kundupplevelse, färskvaror och kontinuerlig utveckling. Är du redo att vara med och stärka vår Frukt & Grönt-avdelning?
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: rikard.gustafsson@kvantum.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukt & Grönt Ansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Supermarket I Solna AB
(org.nr 556589-5686)
Postgången 22c (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Ica Kvantum Solna Centrum Kontakt
Butikschef
Rikard Gustafsson rikard.gustafsson@kvantum.ica.se Jobbnummer
10008246