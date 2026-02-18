Avdelningsansvarig delikatess & kallkök
Stormarknaden i Burlöv AB / Butikssäljarjobb / Burlöv Visa alla butikssäljarjobb i Burlöv
2026-02-18
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stormarknaden i Burlöv AB i Burlöv
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker en avdelningsansvarig delikatess & kallkök som kan:
Utveckla delikatess- och kallköksavdelningen till butikens hjärta för matglädje och smakupplevelser.
Leda den dagliga driften samtidigt som du driver ett tydligt, långsiktigt utvecklingsarbete mot avdelningens övergripande mål.
Skapa en kultur där kunddialog, service i världsklass och stolthet över produkterna genomsyrar allt arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara närvarande på golvet och aktivt skapa intresse och dialog med kunder genom smakprover, tips, storytelling om råvaror och inspiration.
Leda och coacha teamet till att bli lokala världsmästare på kundservice, med strukturerad kompetensutveckling, dagliga pulsmöten och tydliga förväntningar.
Planera och utveckla sortiment, egen produktion och måltidslösningar som engagerar och överraskar, baserat på kundfeedback och trender.
Säkerställa högsta nivå på kvalitet, livsmedelssäkerhet (HACCP), hygien och visuell presentation.
Optimera rutiner och flöden för effektivitet och lönsamhet, inklusive beställningar, inventering och svinnkontroll.
Initiera och driva kundfokuserade aktiviteter: kampanjer, temaveckor, samarbeten med lokala producenter, provsmakningar och utbildningar för kunder.
Samverka nära med butikschef, bageri, färskvaror och kassalinje för gemensamma försäljningsinsatser och en sömlös kundupplevelse i hela butiken.
Arbeta strukturerat med mål, uppföljning och förbättringar: definiera delmål, följ upp nyckeltal och visualisera framsteg för teamet.
Dina mål och uppföljning:
Rapporterar till Butikschef på ICA MAXI Burlöv
Sätta och kommunicera ett inspirerande långsiktigt mål för avdelningen som knyter an till ICA Maxi Burlövs ambition att bli kundernas förstahandsval för smakupplevelser.
Bryta ner målet till konkreta delmål (t.ex. kundnöjdhet, försäljning, svinn, produktkvalitet, kampanjgenomförande).
Införa enkla och tydliga arbetssätt för uppföljning: veckotavlor, pulsmöten och månadssammanställningar.
Fira varje delseger tillsammans med teamet och hela butiken genom gemensamma uppmärksammanden, interna kanaler, smakprovningsevent eller små ceremonier för att stärka stolthet och laganda.Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
Minst 18år
Erfarenhet av delikatess/kallkök och/eller butik, gärna med ansvar för drift och utveckling.
Dokumenterad ledarskapserfarenhet med fokus på kundservice och teamutveckling.
Stark kommersiell förmåga och god förståelse för sortimentsstyrning, lönsamhet och svinn.
Kunskap inom livsmedelshygien och säkerhet (HACCP eller motsvarande).
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, muntligt och skriftligt.
Dina personliga egenskaper:
Passionerad matmänniska som smittar andra med matglädje och nyfikenhet.
Målmedveten och uthållig - du arbetar långsiktigt, håller riktningen och skapar energi genom att fira framsteg.
Naturlig ledare som bygger tillit, ansvarskultur och stolthet i teamet.
Utåtriktad, lyhörd och lösningsorienterad, med förmåga att skapa meningsfull dialog med kunder.
Struktur och driv i kombination med kreativitet och fingertoppskänsla för detaljer.
Vi söker dig som vill göra delikatess och kallkök till en levande destination där kärleken till maten och våra kunders upplevelser står i centrum. Hos oss får du leda resan mot ett stort mål - och fira varje steg på vägen tillsammans med teamet och hela ICA Maxi Burlöv.
Maxi ICA Stormarknad har öppet 7-22 alla dagar i veckan, med undantag för vissa högtider. Därmed kan arbete både kväll och helg förekomma.
Sista ansökningsdag 2026-03-15, dock sker intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Maila din ansökan med CV och personligt brev till jobb.stormarknad.burlov@maxi.ica.se
Märk ämnes raden med: Delikatess/kallkök
Maxi ICA Stormarknad Burlöv, Är en modern stormarknad med kärlek till mat, kund och kollega. På Maxi Burlöv jobbar vi alltid med kunden i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb.stormarknad.burlov@maxi.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Delikatess/kallkök". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stormarknaden i Burlöv AB
(org.nr 559086-0416)
Kronetorpsvägen 2 (visa karta
)
232 37 ARLÖV Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Burlöv Jobbnummer
9749772