Avdelningsansvarig - JSC Transport
Human Solutions AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Jönköping
2025-11-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human Solutions AB i Jönköping
, Värnamo
, Tibro
, Skövde
, Skara
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet i Jönköping/Skara? I denna roll kommer du fokusera på att säkerställa en effektiv och lönsam drift i kombination med att hitta nya affärsområden och stärka vår position på marknaden.
OM ROLLEN/ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen i Jönköping/Skara består av 9 fordon och omkring 70 medarbetare, varav en transportledare/avdelningsansvarig med placeringsort Jönköping. För att möjliggöra en expandering kommer vi nu separera avdelningsansvarig/transportledare där nuvarande person går in i en mer renodlad transportledartjänst. Mot bakgrund av det söker vi nu en avdelningsansvarig.
Som avdelningsansvarig i Jönköping/Skara kommer du fokusera på att leda och utveckla vår verksamhet mot ökad lönsamhet och tillväxt. Detta med hjälp av nära samarbete med transportledning i Jönköping, men också övriga avdelningar. Vi har även ett nära samarbete med övriga bolag och stödfunktioner inom koncernen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvarsområden kommer att vara:
• Säkerställa effektiv drift av transportverksamheten.
• Övergripande ansvar för personal och ekonomi inom avdelningen.
• Säkerställa att alla transporter, fraktsedlar och avräkningar hanteras korrekt och i tid.
• Övergripande ansvar för att fordonen och utrustning är i gott skick inom avdelningen, samt hantering av trafik- och godsskador
• Säkerställa att service och besiktningar inom avdelningen blir utförda i tid och dokumenteras.
• Leda och utveckla verksamheten och affärsområden i Jönköping/Skara mot expansion och ökad lönsamhet.
VEM ÄR DU
Vi söker dig som är affärsdriven, strukturerad och lösningsorienterad. Du har lätt för att skapa goda relationer med både medarbetare och kunder. Du är en trygg och engagerad ledare som trivs med att ha helhetsansvar och att driva en verksamhet framåt.
För att lyckas i tjänsten krävs att du har tidigare erfarenhet av liknande roll, samt att du har en god förståelse för ekonomi i kombination med att du är affärsmässig.
Vi ser det som meriterande om du har ett bra kontaktnät inom branschen, samt att du innehar CE-körkort.
OM JSC TRANSPORT
JSC Transport består av lite drygt 70 medarbetare med stationeringsorter i Växjö/Åseda/Hultsfred/Jönköping/Skara med huvudkontor i Växjö.
JSC Transport ingår i den expansiva JSC-koncernen där flera bolag med olika inriktningar inom transport och logistik ingår.
Vi är ett företag med korta beslutsvägar och har ett nära samarbete med resterande bolag i koncernen. Läs gärna mer om oss och koncernen på vår hemsida https://www.jscforvaltning.se/
OM TJÄNSTEN
• Placeringsort: Jönköping
• Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid. Vi har kollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse med sista ansökningsdag 30 november. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Vänta därav inte med din ansökan!
Du ansöker enkelt genom att svara på några frågor. Det finns möjlighet att bifoga cv och personligt brev, men det är inget krav.
Välkommen att ta kontakt vid eventuella frågor eller funderingar!
Kontaktuppgifter:
Samuel Gunnarsson
HR JSC-koncernenhr@jscforvaltning.se
0470-787814
I den här rekryteringen samarbetar vi med Human Solutions Ersättning
Fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Solutions AB
(org.nr 559022-5636), https://humansolutions.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9591723