Avdelningsadministratör till statlig myndighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Vi söker dig med tidigare erfarenhet som administratör till en statlig myndighet med placering centralt i Stockholm. Du bidrar med din administrativa kompetens genom att hantera administrativa rutiner, planera och samordna aktiviteter samt arbeta enligt fastställda rutiner och processer. Rollen innebär även att fungera som ett operativt stöd till verksamheten samt att utforma brev, protokoll, dokumentation och andra administrativa handlingar. Arbetsuppgifterna omfattar vidare hantering av återkommande administrativa uppgifter såsom kopiering, sortering och posthantering, liksom löpande kontakter med såväl anställda som allmänheten.
Andra förekommande arbetsuppgifter:
• göra enklare beräkningar, sammanställningar och diagram
• göra kalenderbokningar, mötesbokningar
• utföra reseplanering
• fatta egna beslut utifrån redan kända handlingsalternativ
• projektplanering och uppföljning av projekt
• skriva protokoll och andra dokument efter anvisningar om sakinnehåll
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Administratör är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-09-01 och pågår initialt fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning upp till 1000 timmar.
Arbetet utförs i huvudsak på myndighetens kontor centralt i Stockholm. Efter en upplärningsperiod finns möjlighet att jobba på distans upp till två dagar i veckan efter överenskommelse med ansvarig chef.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Arbetslivserfarenhet inom administration som är längre än tre år
• Arbetsliverfarenhet från administration av arvoden.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-07-23
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Adam Sjöborg via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: adam.sjoborg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Adam Sjöborg Adam.Sjoborg@adecco.se Jobbnummer
9992204