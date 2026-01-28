Avarn söker skyddsvakter i Huskvarna
Avarn Security AB / Väktarjobb / Jönköping Visa alla väktarjobb i Jönköping
2026-01-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security AB i Jönköping
, Haninge
, Vetlanda
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Avarn Security har uppdraget att leverera personella bevakningstjänster till Saab-koncernen i Sverige och utomlands. Leveransen är en betydande del i en samordnad säkerhetsleverans med Avarn Securitys bevaknings- och teknikorganisation.
Den samordnade säkerhetsleveransen är ett av Sveriges mest komplexa, dynamiska och synliga uppdrag med ett rikstäckande kundansvar för koncernen.
Avarn Security har uppdraget att leverera personella bevakningstjänster till Saab-koncernen i Sverige och utomlands. Leveransen är en betydande del i en samordnad säkerhetsleverans med Avarn Securitys bevaknings- och teknikorganisation. Den samordnade säkerhetsleveransen är ett av Sveriges mest komplexa, dynamiska och synliga uppdrag med ett rikstäckande kundansvar för koncernen.
Arbetstider: Varierande tider beroende på objekt dag och natt
Tjänsteställe: Huskvarna
Varaktighet: Vi söker dig som vill arbeta vid behov under året och speciellt under sommaren 2026. Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Skyddsvakter arbetar med bevakning av samhällsviktiga anläggningar, där kravet på säkerhet är maximalt. Som skyddsvakt kommer du jobba med att leverera trygghet ute hos våra kunder på objekt som har avgörande betydelse för rikets säkerhet. Det kan vara genom bl.a. behörighetskontroller, ledsagningar, receptionstjänster och ronderingar. Kvalifikationer
För att kunna arbeta som skyddsvakt behöver du vara säkerhetsmedveten, serviceinriktad, empatisk och ha en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Du ska kunna kombinera god service med ett utpräglat säkerhetstänk samt ha god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Krav på dig som söker:
Utöver de personliga egenskaperna som vi eftersöker behöver du uppfylla nedan grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
• gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska
• god svenska i tal och skrift
• körkort B
Meriterande är:
• Giltig (inte äldre än fem år) skyddsvaktsutbildning (civil eller militär*)
• Väktargrundutbildning (VU1 + VU2)
• Vapenutbildning
Vi lägger stor vikt vid din personliga mognad vid bedömning av lämplighet för tjänsten.
Tjänsterna är placerade i säkerhetsklass varför säkerhetsprövning kommer att genomföras och varför svenskt medborgarskap är krav för alla tjänster.
Utöver det behöver du vara ostraffad**, drogfri, ha ordnad ekonomi samt god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security. För att kunna jobba som skyddsvakt krävs även ett skyddsvaktsgodkännande från länsstyrelsen (vi gör den ansökan).
• Har du genomfört skyddsvaktsutbildning under militär grundutbildning så är den giltig även för civilt bruk. Utbildningen ska vara genomförd 2016 eller senare och utbildningsbeviset ska inte vara äldre än 5 år. Har du en skyddsvaktsutbildning genom Försvarsmakten utan militär grundutbildning så behöver du genomföra en förkortad skyddsvaktsutbildning för att kunna arbeta som civil skyddsvakt.
• * All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
Information om ansökan
Välkommen att söka tjänsten via vårt rekryteringssystem här (Ej via mejl) där du bifogar ditt CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Sista ansökningsdag 2026-03-01. Urvalstester tillämpas som ett steg i rekryteringsprocessen. Du får mer information via e-post så håll utkik i din mailkorg. Urval sker löpande.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Carl Ledin carl.ledin@avarnsecurity.com Jobbnummer
9709141