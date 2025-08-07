Avarn söker gruppledare till Strängnäs
2025-08-07
Som väktare inom Avarn Security får du en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet samt värna för en tryggare miljö. Vid stationär bevakning arbetar man hos kunden. Det kan innebära allt från receptionsarbete till rondering och bemanning av bevakningscentraler.
Annonsen riktar sig mot ett stationärt befintligt objekt i Strängnäs där du kommer att arbeta som gruppledare och ansvara för din grupp. Vi arbetar nära vår kund som har höga krav på vår leverans och utförande av tjänst, samtidigt som detta är ett spännande och utmanande uppdrag. Du kommer att arbeta tillsammans med kunden och dess entreprenörer i den dagliga driften där fokus på den fysiska säkerheten är högsta prioritet. Ett intresse för teknik är meriterande.
Arbetstider: Dagtid med helgtjänstgöring
Tjänsteställe: Stationärt objekt i Strängnäs
Varaktighet: Heltid, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse, 6 månaders provanställning tillämpas
Kvalifikationer: Vi söker dig som är flexibel, serviceinriktad, lugn och organiserad person och som har ett högt säkerhetstänkande. Du ska kunna ta egna initiativ, lösa problem och tycka om att arbeta i grupp.
Du ska vara en person med goda egenskaper att leda människor samt vara driven och självgående då man kommer att jobba som gruppledare ibland men även driva projekt kopplat till säkerhet och vara en rådgivande part till kunden.
Men även utifrån erfarenhet och kunskap om uppdraget kontinuerligt finna och föreslå förbättringar och utveckling av uppdraget och dess utförande, i syfte att leverera värde till kunden. Publiceringsdatum2025-08-07Kvalifikationer
För denna tjänst krävs det att du är utbildad väktare med minst 1 år i branschen. Du behöver ha fyllt 18 år, ha gymnasiekompetens med godkänt i svenska 1, ha god svenska i tal och skrift och B körkort med körvana.
Utöver det ska du vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Tidigare erfarenhet inom serviceyrken och ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska är ett plus.
Meriterande är om du har gruppledarutbildning.
Tester kommer att tillämpas för denna tjänst.
Sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl.
Välkommen med din ansökan - vi vill ha din ansökan senast 2025-08-25
Urval av kandidater kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Planering och rekrytering
Umit Erdogdu umit.erdogdu@avarnsecurity.com Jobbnummer
9449496