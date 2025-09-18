Avarn Security söker väktare till Oxelösund
2025-09-18
Som väktare inom Avarn Security får du en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet samt värna för en tryggare miljö.
En ronderande väktare arbetar med förebyggande säkerhet. Man är bilburen, eller ronderar till fots, och besöker kunder i sitt distrikt/område för att bland annat kontrollera att larm är påkopplat, fönster och dörrar är stängda och låsta, elektrisk utrustning avstängd och att inga obehöriga vistas på objektet/området. Ronderande bevakning utförs både inom- och utomhus, oftast natt men sker även andra tider på dygnet.
Vid stationär bevakning arbetar man hos kunden, det kan till exempel innebära att bemanna reception.
Tjänsteställe: Oxelösund
Arbetstider: Dag/Natt
Varaktighet: Behovsanställning, mer information fås vid ev intervju.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi söker säkerhetsmedvetna, sociala, empatiska och positiva personer med en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Väktare arbetar i många olika miljöer med väldigt varierande arbetsuppgifter - vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och som har ett tydligt serviceinriktat engagemang. Vi ser även gärna att du kan kommunicera obehindrat på engelska.

Kvalifikationer
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten. Du behöver vara myndig när du börjar tjänstgöra, ha gymnasiekompetens, god svenska i tal och skrift samt inneha körkort B.
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Väktarutbildning är meriterande på dessa positioner.
Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen är visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2025-10-15 - sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl.
Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
* All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas. Ersättning
Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Planering/Rekrytering Region Mitt
Ümit Erdogdu umit.erdogdu@avarnsecurity.com Jobbnummer
9515313