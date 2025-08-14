Avarn Security söker väktare till Hallstavik
2025-08-14
Vi tror på ansvarstagande, samarbete och att visa omtanke mot kollegor och omvärlden. Vi ska vara förebilder för andra. Dina tidigare erfarenheter i livet är intressanta och du kommer att få möjlighet att använda och utveckla dem hos oss.
Arbetstider: Varierande
Tjänsteställe: Hallstavik
Varaktighet: Behovsanställning, tillsvidare (vi tillämpar provanställning 6 månader )
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Kunden ger oss ett stort förtroende och ditt arbete som väktare är viktigt. Du bidrar varje arbetspass till att skapa trygghet och säkerhet för kunden och samhället i stort, då ditt arbete skapar ett förebyggande skydd mot brottslighet, förbättrat brandskydd och mycket mer. Du kommer att få träffa samhällets alla invånare och det är viktigt att du är tydlig, lugn och kan ta genomtänkta beslut.
Vid stationär bevakning arbetar man hos våra kunder som en viktig representant för deras verksamhet. Man arbetar allt från receptionsarbete till rondering och bemanning av bevakningscentraler. Vi har även uppdrag som innebär arbete i publika miljöer så som butiker, gallerior/köpcentrum och arenor. Vidare så är följande ett axplock av vanligt förekommande arbetsuppgifter: mottagning av personal och besökare, övervakning av in- och utpasseringssystem, bevakningsronder, rapportering av tillbud, behörighetskontroller m.m.
Egenskaper som stationär väktare: du vill jobba med trygghetsskapande arbete och har en naturlig fallenhet för att kombinera service med ett utpräglat säkerhetstänk. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt då det kan förekomma en del administrativt arbete i tjänsten. Vi söker säkerhetsmedvetna och serviceinriktade personer med en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Det läggs stor vikt på kommunikations- och samverkansförmåga, då dessa uppdrag innebär mycket kontakt med både kunder, hyresgäster och besökare.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
• fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
• gymnasiekompetens
• god svenska i tal och skrift
• körkort B
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Väktarutbildning är meriterande på dessa positioner. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer.
Har du rätt profil för Avarn och du går vidare i processen men inte redan innehar föreskriven utbildning (VU1, VU2, ) står vi för din utbildning! Väktarutbildning (VU1, 9 dagar) genomgår på BYA Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Deltagande vid denna är en förutsättning för anställning.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2025-09-30 sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas. Ersättning
