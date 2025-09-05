Avarn Security söker väktare till Älmhult
2025-09-05
Hos oss värdesätter vi ansvarstagande, samarbete och omtanke - både gentemot varandra och vår omvärld. Vi strävar efter att vara goda förebilder i allt vi gör. Dina tidigare erfarenheter är en tillgång, och här får du möjlighet att både använda dem och fortsätta utvecklas.
Arbetstider: Varierande
Tjänsteställe: Älmhult
Varaktighet: Deltid 50 timmar och 70 timmar/ Behovanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Som väktare har du en avgörande roll i att skapa trygghet och säkerhet - både för våra kunder och för samhället i stort. Det förtroende vi får bygger på ditt engagemang och din närvaro i varje arbetspass. Genom ditt arbete bidrar du till att förebygga brott, stärka brandskyddet och mycket mer. Du möter människor från alla delar av samhället, och därför är det viktigt att du är tydlig, lugn och har förmågan att fatta välgrundade beslut.
Vanliga arbetsuppgifter som väktare
Som ronderande väktare arbetar du med att förebygga risker och stärka säkerheten hos våra kunder. Du kör bil inom ditt tilldelade område och utför kontroller såsom att säkerställa att larm är aktiverade, dörrar och fönster är stängda och låsta, elektrisk utrustning är avstängd samt att inga obehöriga vistas på platsen. Larmutryckningar är en viktig del av arbetet, där du snabbt och professionellt hanterar olika typer av incidenter. Tillsyn sker både inomhus och utomhus, oftast nattetid, och du arbetar självständigt i skift.
Vid stationär bevakning är du placerad hos kunden och arbetsuppgifterna kan variera - från receptionsarbete och rondering till bemanning av bevakningscentraler. Här är din närvaro och serviceförmåga avgörande för att skapa trygghet och ett gott bemötande.
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
• fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
• gymnasiekompetens
• god svenska i tal och skrift
• god engelska i tal
• körkort B
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Väktarutbildning är meriterande på dessa positioner. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer.
Har du rätt profil för Avarn och du går vidare i processen men inte redan innehar föreskriven utbildning (VU1, VU2, ) står vi för din utbildning! Väktarutbildning (VU1, 9 dagar) genomgår på BYA Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Deltagande vid denna är en förutsättning för anställning.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2025-09-28 - sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
* All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas. Ersättning
