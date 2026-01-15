Avarn Security söker utbildade sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter
2026-01-15
Som sjöfarts- och hamnskyddskontrollant blir du en del av ett tydligt uppdrag: att skapa trygghet och säkerhet i en av landets mest kritiska infrastrukturer - våra hamnar. Rollen passar dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med ett arbete där varje insats gör skillnad. Här får du en spännande och varierad vardag med fokus på säkerhetskontroller, riskförebyggande arbete och internationella standarder.
Om Avarn Security
Avarn Security är ett företag med viktigt samhällsengagemang. Varje dag, dygnet runt, gör vi skillnad för människor genom att skapa trygghet i deras vardag. Våra värdeord Ansvar - Omtanke - Samarbete ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, "säkerhet och ansvarstagande i världsklass". Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Som sjöfarts- och hamnskyddskontrollant på Avarn Security AB arbetar du i en dynamisk och internationell miljö där ingen dag är den andra lik. Du ansvarar för allt från rondering och områdesbevakning till stationär bevakning, genomsökning och visitation, samtidigt som du hanterar behörighetskontroller och larmutryckningar. Vid kryssningsanlöp arbetar du även med avancerad säkerhetsutrustning som metalldetektorer och röntgen för att säkerställa tryggheten för resenärer och gods.
Det här är jobbet för dig som vill kombinera struktur och ansvar med ett samhällsviktigt arbete där din insats gör skillnad - varje dag. Hos oss får du en roll som är både utmanande och utvecklande i en miljö där säkerhet står i centrum.
Vi söker nu Dig som vill jobba heltid, deltid eller extra vid sidan av t.ex. studier. Tillträde enligt överenskommelse (6 månaders provanställning).
Vi har lediga tjänster centralt i Stockholm samt både norr och söder om stan (placeringsort Stockholm). Det finns tjänster både dag- och nattetid.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är du en person som trivs med ansvar och har ett skarpt öga för detaljer. Du har både fysisk och mental uthållighet vilket gör att du kan hantera ett arbete som är lika varierande som det är viktigt. Säkerhet är alltid din högsta prioritet och du agerar snabbt och korrekt när situationen kräver det.
Vi söker dig som är lösningsorienterad, trygg under press och har förmågan att fatta kloka beslut även i utmanande situationer. Du har en naturlig känsla för service och bemötande och möter människor med respekt och professionalism. Din kombination av noggrannhet, flexibilitet och kommunikationsförmåga gör dig till en nyckelperson i vårt team.
Hos oss får du inte bara ett samhällsviktigt arbete - du får också en arbetsmiljö där samarbete, utveckling och jämställdhet är en självklar del av vardagen.
Grundläggande krav:
• Förordnande som sjöfarts- och/eller hamnskyddskontrollant (enligt FAP 699-1)
• Uppfylla krav gällande syn- och hörselkapacitet*
• Du ska med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter vara lämplig för uppdraget
• God svenska i tal och skrift
• God engelska i tal
Meriterande:
• Giltig (inte äldre än fem år) skyddsvaktsutbildning (civil eller militär**), väktargrundutbildning (VU1+VU2) eller ordningsvaktsutbildning
• B-körkort
• Flerårig erfarenhet från arbete i bevakningsbranschen
Säkerhetsprövning kan komma att behöva genomföras och varför svenskt medborgarskap är krav för tjänsten.
Utöver det behöver du vara ostraffad***, drogfri, ha ordnad ekonomi, gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska samt god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
• Du ska ha en synskärpa som på avstånd, med eller utan korrektion, är 0.7 eller bättre på varje öga var för sig och vars synskärpa med bägge ögonen är 1.0 eller bättre. Du ska ha en synskärpa som på nära håll, med eller utan korrektion, är tillräcklig för att kunna läsa ett N5-kort eller likvärdigt på 30-50 cm avstånd. Du ska ha ett färgseende utan avvikelse. Du ska ha en hörselavvikelse på vardera öra mindre än 30 dB vid tester med audiogram för frekvenser under 2 000 Hz.
• *Har du genomfört skyddsvaktsutbildning under militär grundutbildning så är den giltig även för civilt bruk. Utbildningen ska vara genomförd 2016 eller senare och utbildningsbeviset ska inte vara äldre än 5 år. Har du en skyddsvaktsutbildning genomförd via Försvarsmakten, utan militär grundutbildning, under senaste fem åren så behöver du genomföra en förkortad skyddsvaktsutbildning för att kunna arbeta som civil skyddsvakt.
• **All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
Information om ansökan
Välkommen att söka tjänsten via vårt system (EJ via mejl) där du bifogar ditt CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Sista ansökningsdag 2026-02-15.
Urvalstester tillämpas som ett steg i rekryteringsprocessen. Du får mer information via e-post så håll utkik i din mejlkorg. Urval sker löpande.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
