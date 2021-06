Avarn Security söker platschef till nytt uppdrag i Stockholm! - Avarn Security AB - Chefsjobb i Stockholm

Avarn Security AB / Chefsjobb / Stockholm2021-06-30Avarn Security söker en platschef med placering på skyddsobjekt i Stockholm. Som platschef har du det dagliga ansvaret för verksamheten hos vår kund. Du ansvarar för att skapa goda kundrelationer, utveckla verksamheten, genomföra kundmöten samt har personal- och resultatansvar. I din roll ingår att leda, motivera och utveckla våra medarbetare. Du ansvarar för en större personalgrupp med både heltid-, deltid- och behovsanställda och till din hjälp har du arbetsledare dygnet runt som leder och fördelar det dagliga arbetet.Vi söker dig som motiveras av ett helhetsansvar och som har tidigare ledarerfarenhet. Du har god förståelse för säkerhetsbranschen samt tidigare erfarenhet av att hantera kundrelationer på ett professionellt och ansvarstagande sätt.För att lyckas i rollen krävs det att du kan leda och motivera andra på ett naturligt sätt. Du är rak och tydlig i din kommunikation och har förmågan att bygga relationer med både kunder och medarbetare. Vidare ser vi det som en förutsättning att du har förmågan att strukturera, delegera och prioritera. Tidigare erfarenhet från säkerhetsbranschen är ett krav, med minimum 3 år i ledande befattning. Vi ser med fördel att du innehar civil skyddsvaktsutbildning (eller militär skyddsvaktsutbildning från 2016, eller senare) och vapenutbildning (HAS enl. FAP 694-1).I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid din förmåga att leda andra och innehar erfarenhet från personalintensiva verksamheter.Säkerhet och ansvarstagande är våra viktigaste ledord i allt vi gör och som platschef blir du en central förebild för våra anställda. Våra värderingar är viktiga för oss och vi är övertygade om att vi med Ansvar, Omtanke och Samarbete skapar en arbetsmiljö där vi alla trivs och ständigt utvecklas.Eftersom Avarn Security är ett säkerhetsklassat företag görs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.Välkommen att söka tjänsten via intranätet (om du redan är anställd) eller via vår hemsida, ej via mejl. Sista ansökningsdag är den 15 juli 2021.Urval av kandidater sker löpande, vi tillämpar tester i urvalsprocessen.Avarn Security är den kompletta säkerhetsaktören. Våra 7 000 medarbetare bidrar dygnet runt, året runt till ett tryggare samhälle och våra värdeord - ansvar - omtanke - samarbete - ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, "säkerhet och ansvarstagande i världsklass".Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-06-30Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-15Avarn Security AB5839815