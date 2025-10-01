Avarn Security söker gruppledare till Växjö
Avarn Security AB / Väktarjobb / Växjö Visa alla väktarjobb i Växjö
2025-10-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security AB i Växjö
, Älmhult
, Vetlanda
, Karlshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Du utför ett viktigt arbete!
Som gruppledare inom Avarn Security får du ingen vanlig arbetsplats - ingen dag är den andra lik utan du får en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet och förebygga incidenter samt värna för en tryggare miljö. Du kommer att växa tillsammans med ditt team i utmaningarna ni möter i vardagen - och tillsammans med den breda kompetensen inom teamet.
Vi arbetar aktivt med att skapa en inkluderande arbetsmiljö, där alla ska känna sig välkomna oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller religionstillhörighet. Du ska vara en god och hjälpsam kollega, som bidrar till att skapa trivsel på jobbet. Självklart delar du våra värderingar.
Det är vårt jobb att skapa trygghet. För allmänheten och våra kunder representerar du en trygg hamn, där de kan söka stöd och få hjälp. Våra kunder har gett oss ett stort ansvar och det ställs vissa formella krav på våra medarbetare. Oavsett tjänst så är ditt arbete viktigt.
Det här kan du förvänta dig av oss som arbetsgivare
• ett arbete där din insats är viktig
• goda utvecklingsmöjligheter i företaget
• lön efter avtal
• att vi tar din arbetsmiljö på allvar och arbetar med ständiga förbättringar
Vem är du? Vi söker dig som är flexibel, serviceinriktad, lugn och organiserad person och som har ett högt säkerhetstänkande. Du ska kunna ta egna initiativ, lösa problem och tycka om att arbeta i grupp. Du ska vara en person med goda egenskaper att leda människor samt vara driven och självgående då man kommer att jobba som gruppledare men även driva projekt kopplat till säkerhet och vara en rådgivande part till kunden. Men även utifrån erfarenhet och kunskap om uppdraget kontinuerligt finna och föreslå förbättringar och utveckling av uppdraget och dess utförande, i syfte att leverera värde till kunden.
Tjänsteställe: Växjö
Varaktighet: Heltidsanställning natt, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
• fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
• gymnasiekompetens
• väktarutbildning (VU1+ VU2)
• god svenska i tal och skrift
• körkort B
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security. Meriterande är om du har gruppledarutbildning eller annan likvärdig ledarskapsutbildning samt gärna några års arbetslivserfarenhet.
Välkommen med din ansökan - vi vill ha din ansökan senast 2025-10-31 Sök tjänsten via vår hemsida - ej via mejl.
Urval av kandidater kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tester kan komma att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Innan anställning blir aktuell genomförs en laglydnadsprövning.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kundansvarig gruppledare
Magnus Flimsjö magnus.flimsjo@avarnsecurity.com Jobbnummer
9534820