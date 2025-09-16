Avarn Security söker arbetsledare på heltid
2025-09-16
Avarn Security är den kompletta säkerhetsaktören för privat och offentlig verksamhet. Varje dag, året runt, bidrar våra 8 000 medarbetare till att skapa ett tryggare samhälle. Du möter oss i kollektivtrafiken, parker, köpcentrum, stadsdelsförvaltningar, bostadsområden, på museum, samhällsviktiga anläggningar, flygplatser, kontor, arenor och sjukhus. Som medarbetare på Avarn Security AB bidrar du till att förverkliga vår vision - säkerhet och ansvarstagande i världsklass. Gemensamt för oss som jobbar på Avarn Security är att vi bygger förtroende genom ansvar, omtanke och samarbete.Vi söker dig som motiveras av att ha ett större ansvar och som har tidigare ledarerfarenhet samt erfarenhet av att hantera kundrelationer på ett professionellt och ansvarstagande sätt. Du coachar personal och säkerställer en kvalitativ leverans utav våra tjänster. Vidare ser vi det som en förutsättning att du har förmågan att strukturera, delegera och prioritera arbetsuppgifter.
Arbetstid: Helgfria vardagar 08:00-16:30. Viss förskjuten arbetstid kan förekomma vid exempelvis personalmöten eller andra samtal med skifttjänstgörande medarbetare.
Tjänsteställe: Saab Kallebäck
Varaktighet: Heltid, tillsvidare
Tillträde: 2026-01-01 eller enligt överenskommelse
Arbetsuppgifter: I rollen som arbetsledare kommer du att ansvara för den dagliga driften och rapporterar direkt till driftchef. Du kommer arbeta tätt ihop med driftchef för att utveckla verksamheten framåt och se till att vi bibehåller en god leverans och upprätthåller en fortsatt hög kvalité på våra tjänster till kunden. Du kommer vara länken mellan driftchef och gruppledning och kommer vara delaktig i processer som rekrytering, arbetsmiljöfrågor och ekonomi. Du förväntas ha ett intresse för hela affären mellan Avarn och Saab och skapa en förståelse för alla viktiga delar för att vi ska kunna nå framgång i vårt uppdrag. Tjänsten som arbetsledare kommer erbjuda viss flexibilitet och självständigt arbete med stor egenpåverkan av planering och genomförande. Resor i tjänsten förekommer inom Sverige.
Kvalifikationer: Du har goda ledaregenskaper, med ett stort intresse för människor och har även förmågan att entusiasmera dina medarbetare. I rollen behöver du kunna kommunicera mycket väl i tal och text på svenska och engelska med dina medarbetare, chef och kund. Det är viktigt att vara lyhörd och ha en god samarbetsförmåga. Du kan arbeta självständigt, du tar ansvar och har en förmåga att fatta egna beslut och följa upp dessa. Som arbetsledare ska du dessutom kunna analysera olika processer och kunna föreslå samt genomföra förbättringar.
För befattningen krävs att du är tydlig och har en förmåga att skapa en god arbetsmiljö, där våra medarbetare står i centrum. Att se, höra och bekräfta medarbetarna i vardagen är nyckelord. Som arbetsledare kommer du vara en central förebild för våra medarbetare. Vi ser gärna att du har ett strukturerat arbetssätt där du involverar medarbetarna för att skapa delaktighet.
Som arbetsledare i produktion ser vi det meriterande om du har skyddsvaktsutbildning, flera års erfarenhet inom säkerhetsbranschen och gärna i ledande befattning. Det är också meriterande om du arbetat som instruktör. Du har goda kunskaper i Office-miljön, Teams och gärna tidigare erfarenheter utav system som GuardTools och Optima.
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
• gymnasiekompetens
• god svenska i tal och skrift
• körkort B
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2025-10-12 - sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl. Tester kan komma att tillämpas i rekryteringsprocessen och en säkerhetsprövning kommer genomföras med anledning av att tjänsten innefattar placering i säkerhetsklass. Urval av kandidater kommer att ske löpande, varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor kontakta oss per mail så återkommer vi med ett svar. (Detta på grund av att rekryteringsprocessen är i större utsträckning)
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Det är A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregister eller som behandlas hos säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Driftchef
Carl Ledin carl.ledin@avarnsecurity.com
9511053