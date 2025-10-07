Avarn Security nästa servicetekniker
Är du en nyfiken tekniker som vill utveckla ditt intresse för skräddarsydda säkerhetslösningar? Då kan du vara den vi söker. Som säkerhetstekniker ingår du i ett team som består av projektörer, projektledare, arbetsledare samt installations- och servicetekniker. Tillsammans arbetar ni med installation och service av våra larm-, passage- och CCTV-system för olika kunders behov. Du ansvarar för varierade underhåll- och servicearbeten och håller kontakt med kunderna. Som ambassadör för Avarn Security utför du varje uppdrag med yrkesstolthet och höga krav på kvalitet och säkerhet. Visst beredskaps-/jourarbete kan komma att ingå i tjänsten.
Tjänsteställe: Malmö / Helsingborg
Arbetstider: Mån-fre 07:00-16:00
Varaktighet: Heltid, Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Rollen kräver att du:
• Har god erfarenhet inom säkerhetsbranschen och att du klarar av att utföra arbeten helt på egen hand.
• Har bred produktkännedom och arbetat i minst två år som säkerhetstekniker, alternativt installatör eller driftsättare inom inbrottslarm, passagesystem
• Är en lagspelare som är noggrann, kvalitetsmedveten och kan arbeta självgående
• Är serviceinriktad, lösningsorienterad och har kunden i fokus
• Har vilja att aktivt delta i förbättringsarbete för ständig kvalitetsutveckling
• Har körkort B
• Har svenskt medborgarskap.
Det är mycket meriterande om du även är behörig ingenjör inom larm eller CCTV.
För att trivas och lyckas i rollen som säkerhetstekniker hos oss, behöver du vara en ansvarsfull och handlingskraftig person. Vi tror också att du är en lyhörd och omtänksam medmänniska, som vill bidra till ett gott samarbete. Vid urvalet kommer vi lägga stor vikt vid att dina personliga egenskaper går hand i hand med våra värderingar: Ansvar - Omtanke - Samarbete.
Att jobba hos oss
Avarn Security Systems är enheten som levererar skräddarsydda tekniska säkerhetslösningar till våra kunder. Systems är rikstäckande med flera kontor och säkerhetsbutiker runt om i landet. Vi erbjuder allt inom brandlarm, CCTV, dörrautomatik, lås, larm, passage och inbrottslarm. Med samtliga certifikat inom lås och larm säkerställer vi att en mycket hög kvalitet på våra tekniska säkerhetsinstallationer.
Hos oss är ingen dag är den andra lik. Våra kunder finns i alla branscher och våra uppdrag är varierande och tekniskt utmanande. Du blir en del av ett proffsigt team med erfarna och hjälpsamma kollegor och stöttande chefer.
Några av våra många förmåner
Som säkerhetstekniker har du många utvecklingsmöjligheter. Du kan fördjupa din expertis inom våra olika säkerhetssystem, utvecklas till personlig tekniker, systemtekniker, systemspecialist eller ledande projekttekniker. Du kan även bli skyddsombud eller fadder till juniora kollegor. I vår stora nordiska koncern kan du flytta utan att byta arbetsgivare.
Vi har kollektivavtal och bonusprogram på både team- och individnivå. Vi erbjuder förmånlig pension via Lifeplan, friskvårdsbidrag och rabatter via förmånsportalen Benify. Vi förser dig med mobiltelefon och dator, och har bilpolicy med elbil som val. Vi arbetar i högteknologiska anläggningar, på en trygg och trivsam arbetsplats.
Rekryteringsprocessen
För att bli anställd behöver du bli godkänd i en säkerhetsprövning med kontroll i polisens och länsstyrelsens register. Tjänsten kan innefatta arbete som omfattas av försvarssekretess och kräver därför svenskt medborgarskap.
