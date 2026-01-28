Avarn Security i Småland/Blekinge söker säkerhetstekniker
Avarn Security Systems AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Kalmar Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Kalmar
2026-01-28
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security Systems AB i Kalmar
, Oskarshamn
, Karlskrona
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Avarn Security Systems är enheten som levererar skräddarsydda tekniska säkerhetslösningar till våra kunder. Systems är rikstäckande med flera kontor och säkerhetsbutiker runt om i landet. Vi erbjuder allt inom brandlarm, CCTV, dörrautomatik, lås, larm, passage och inbrottslarm. Avarn Security Systems innehar samtliga certifikat inom lås och larm vilket säkerställer att vi levererar mycket hög kvalité på våra tekniska säkerhetsinstallationer. Tillsammans med övriga enheter i koncernen är vi den kompletta säkerhetsleverantören. Gemensamt skapar vi trygghet och säkerhet - varje dag, dygnet runt.
Tillsammans är vi Avarn Security
Vi är en komplett säkerhetsaktör i Norden och alla vi som jobbar här bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle - varje dag, dygnet runt. I vår breda organisation finns många möjligheter till lärande och utveckling. Vi satsar aktivt på en god arbetsmiljö och arbetsplatser där alla känner sig välkomna. Oavsett roll är din insats viktig för att vi tillsammans ska kunna skapa säkerhet och ansvarstagande i världsklass.
Om jobbet som säkerhetstekniker
Är du en nyfiken tekniker som vill utveckla ditt intresse för skräddarsydda säkerhetslösningar? Då kan du vara den vi söker. Som säkerhetstekniker ingår du i ett team som består av projektörer, projektledare, arbetsledare samt installations- och servicetekniker. Tillsammans jobbar ni med installation och service av våra larm-, passage- och CCTV-system för olika kunders behov. Du ansvarar för varierade underhåll- och servicearbeten och håller kontakt med kunderna. Som ambassadör för Avarn Security utför du varje uppdrag med yrkesstolthet och höga krav på kvalitet och säkerhet. Visst beredskaps-/jourarbete kan komma att ingå i tjänsten. Tjänstestället varierar, med möjliga placeringar i Karlshamn, Karlskrona, Kalmar eller Växjö.
Tjänsteställe: Sydost
Arbetstider: Mån-fre 07:00-16:00
Varaktighet: Heltid, tills vidare. Provanställning om 6 månader kan tillämpas.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Sista ansökning: 2026-02-28
Du som söker
För att trivas och lyckas i rollen som säkerhetstekniker hos oss, behöver du vara en ansvarsfull och handlingskraftig person. Vi tror också att du är en lyhörd och omtänksam medmänniska, som vill bidra till ett gott samarbete. Vid urvalet kommer vi lägga stor vikt vid att dina personliga egenskaper går hand i hand med våra värderingar: Ansvar - Omtanke - Samarbete.
Rollen kräver att du:
• Har god erfarenhet inom säkerhetsbranschen
• Har bred produktkännedom och arbetat i minst två år som säkerhetstekniker, alternativt installatör eller driftsättare inom inbrottslarm, passagesystem
• Är en lagspelare som är noggrann, kvalitetsmedveten och kan arbeta självgående
• Är serviceinriktad, lösningsorienterad och har kunden i fokus
• Har vilja att aktivt delta i förbättringsarbete för ständig kvalitetsutveckling
• Har körkort B
• Har svenskt medborgarskap
Det är mycket meriterande om du även är behörig ingenjör inom larm eller CCTV
Att jobba hos oss
Avarn Security Systems är enheten som levererar skräddarsydda tekniska säkerhetslösningar till våra kunder. Systems är rikstäckande med flera kontor och säkerhetsbutiker runt om i landet. Vi erbjuder allt inom brandlarm, CCTV, dörrautomatik, lås, larm, passage och inbrottslarm. Med samtliga certifikat inom lås och larm säkerställer vi att en mycket hög kvalitet på våra tekniska säkerhetsinstallationer.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Våra kunder finns i alla branscher och våra uppdrag är varierande och tekniskt utmanande. Du blir en del av ett proffsigt team med erfarna och hjälpsamma kollegor och stöttande chefer.
Rekryteringsprocessen
För att bli anställd behöver du bli godkänd i en säkerhetsprövning med kontroll i polisens och länsstyrelsens register. Tjänsten kan innefatta arbete som omfattas av försvarssekretess och kräver därför svenskt medborgarskap.
Välkommen med din ansökan! Urval kommer att ske löpande och vi önskar ha din ansökan snarast möjligt. Gör därför din ansökan direkt i vårt system för lediga tjänster på hemsidan, HÄR! (inte via e-post eller externa jobbsökartjänster). Sista ansökningsdag är 2026-02-28.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security Systems AB
(org.nr 556479-1829), https://www.avarnsecurity.se Arbetsplats
Avarn - Systems (Teknik) Kontakt
Produktionschef
Jonas Olsson jonas.b.olsson@avarnsecurity.com Jobbnummer
9708694