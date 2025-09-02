Avarn i Västerås söker väktare för heltid
Avarn Security AB / Väktarjobb / Västerås Visa alla väktarjobb i Västerås
2025-09-02
Som väktare inom Avarn Security får du ingen vanlig arbetsplats - ingen dag är den andra lik utan du får en spännande vardag där din uppgift är att stärka vår kunds trygghet och förebygga incidenter samt värna för en tryggare miljö. Du kommer att växa med dina kollegor i utmaningarna ni möter - och tillsammans öka kompetensen inom teamet.
Vi arbetar aktivt med att skapa en inkluderande arbetsmiljö, där alla ska känna sig välkomna oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller religionstillhörighet. Du ska vara en god och hjälpsam kollega, som bidrar till att skapa trivsel på jobbet. Självklart delar du våra värderingar - ansvar, omtanke och samarbete.
Det är vårt jobb att skapa trygghet. För allmänheten och för vår kund så representerar du en trygg hamn, där de kan söka stöd och få hjälp. Vår kund har gett oss ett stort ansvar och det ställs vissa formella krav på våra medarbetare. Oavsett tjänst så är ditt arbete viktigt.
Det här kan du förvänta dig av oss som arbetsgivare
• ett arbete där din insats är viktig
• goda utvecklingsmöjligheter i företaget
• lön efter avtal
• att vi tar din arbetsmiljö på allvar och arbetar med ständiga förbättringar
Tjänsteställe: Väktare
Arbetstider: Både dag och natt, mer information fås vid intervju
Varaktighet: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Annonsen riktar sig mot ett befintligt stationärt objekt i Västerås
Då vår kund växer så behöver vi fylla på med nya duktiga medarbetare.
Vi arbetar nära vår kund som har höga krav på vår leverans och utförande av tjänst, samtidigt som detta är ett spännande och utmanande uppdrag. Du kommer att arbeta tillsammans med kunden, besökare och entreprenörer i den dagliga driften där fokus på service och den fysiska säkerheten är högsta prioritet. En viss kunskap och intresse för teknik och god svenska & engelska i tal och skrift är ett krav då kunden är engelsktalande.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att leverera hög service samt är ansvarsfull, självgående och van vid att ta egna initiativ. Du ska trivas i att arbeta enskilt såväl som i att arbeta i grupp.Vi ser gärna att strukturering, lösningsorienterad och flexibilitet är en naturlig sak för dig. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Våra krav för denna tjänst är att du som söker skall vara:
- myndig och vara ostraffad*, enligt FAP 573-2
- drogfri
- inneha gymnasiekompetens
- inneha god svenska & engelska i tal och skrift
- inneha god hälsa och fysik
- inneha ordnad ekonomi
- inneha B-körkort
Meriterande kunskaper:
• väktarutbildning (VU1 + VU2)
• HLR utbildning
• teknisk bakgrund
• ledarskapsutbildning
Har du rätt profil för Avarn och du går vidare i processen men inte redan innehar föreskriven utbildning (VU1, VU2, ) står vi för din utbildning! Väktarutbildning (VU1, 9 dagar) genomgår du på BYA, Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Deltagande vid denna är en förutsättning för anställning.
Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl.
Välkommen med din ansökan - vi vill ha din ansökan senast 2025-10-15
Urval av kandidater kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
