Avarn Arlanda söker nu en instruktör luftfartsskydd
Avarn Security AB / Pedagogjobb / Sigtuna Visa alla pedagogjobb i Sigtuna
2026-01-05
Avarn Security har uppdraget att leverera säkerhetstjänster till Stockholm Arlanda Airport vilket innebär bemanning med Flygplatskontrollanter, Skyddsvakter samt Väktare. Vi har sedan många år tillbaka även levererat säkerhetstjänster till Malmö flygplats (Sturup), Sälens flygplats (Scandinavian mountains airport) samt Oslo Lufthavn Gardermoen
Arbetsplats: Arlanda flygplats
Varaktighet: Heltid tillsvidare 6 månaders provanställning tillämpas
Arbetstider: Helgfria vardagar, vid behov kan även helg förekomma
Tillträde: Enligt överenskommelse, vår förhoppning är att ha dig på plats så snart som möjligt
Säkerhetsarbetet på Arlanda är ett av Sveriges mest komplexa, dynamiska och synliga uppdrag. Vi är övertygade om att rätt utbildning i kombination med en pågående, positiv utveckling av medarbetare skapar en god grund för ett bra slutresultat.
Arbetsuppgifter: Genomföra kravställda utbildningar inom luftfartsskyddet som är relevant för uppdraget på Arlanda. Följa upp med regelbundna utbildningsaktiviteter i drift samt certifiera flygplatskontrollanter. Administrativt arbete i form av dokumentation ingår i tjänsten, du behöver ha god kunskap i Power Point, Word och Excel.
Du kommer att genomgå en certifiering hos Transportstyrelsen som Instruktör Luftfartsskydd. Godkänd certifiering är ett krav för anställning.
Kvalifikationer: Då instruktören är den första personen som träffar våra nya medarbetare så är det viktigt att du är en ambassadör för Avarn och säkerhetsarbetet på Arlanda. Vi söker dig som är positiv, pedagogisk och motiverande. Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete är meriterande. Du är en lagspelare som lätt växlar om när förutsättningarna förändras. Du ska ha god erfarenhet av att arbeta som flygplatskontrollant eller övrigt säkerhetsarbete på flygplats. Erfarenhet som arbetsledande funktion är meriterande.
Du ska ha:
• Mycket god svenska och engelska - i såväl tal som skrift
• Godkänd bakgrundskontroll, säkerhetsprövning kommer att genomföras
Skicka in din ansökan redan idag, dock senast 2026-02-15. Tester kan komma att tillämpas i urvalsprocessen.Tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen in med din ansökan!
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
