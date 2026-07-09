Avancerad screening av nya miljöföroreningar i näringskedjor
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2026-07-09
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Institutionen för vatten och miljö
Forskarutbildningsämne:
Miljöanalys inriktning miljökemi
Beskrivning av doktorandprojektet:
Detta doktorandprojekt syftar till att öka förståelsen för nya miljöföroreningar (contaminants of emerging concern, CECs) i näringskedjor genom att använda bioackumulering och trofisk överföring som strategier för kemisk prioritering. Projektet kommer att undersöka hur föroreningar transporteras från miljön till organismer och vidare genom näringskedjor, samt hur dessa processer kan användas för att identifiera ämnen som är relevanta för ekosystem och One Health. Projektet kommer att fokusera på ett eller flera utvalda näringskedjesystem beroende på tillgång till prover, samarbeten och vetenskaplig relevans.
Projektet omfattar: i) urval av relevanta näringskedjesystem, biologiska matriser och nya miljöföroreningar baserat på förekomstdata, kemiska egenskaper, bioackumuleringspotential och tillgängliga prover; ii) tillämpning av målinriktad analys, suspect screening och non-target screening med LC-HRMS för att identifiera kända och tidigare okända ämnen i utvalda biologiska matriser; iii) utvärdering av bioackumulering, biomagnifikation och trofiska överföringsmönster där lämpliga data och prover finns tillgängliga; iv) användning av prover från miljöprovbanker, där sådana finns tillgängliga, för att undersöka tidstrender och möjliggöra retrospektiv screening; samt v) koppling av uppmätta kemiska mönster till möjliga miljökällor.
Du kommer att arbeta i ett internationellt och tvärvetenskapligt forskarteam. Projektet ger tillgång till avancerad instrumentering och utbildning inom dataanalys, vetenskaplig kommunikation och internationellt forskningssamarbete.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand som vill bidra till ökad kunskap om nya miljöföroreningar i näringskedjor, med särskilt fokus på bioackumulering, trofisk överföring och avancerad kemisk screening.
För att uppnå detta mål kommer du att utveckla och tillämpa analytiska arbetsflöden för detektion och identifiering av både kända och tidigare okända ämnen i komplexa biologiska matriser. Arbetet omfattar bland annat provberedning, extraktion och utveckling av reningsstrategier för biologiska prover.
Projektet kommer även att innefatta semikvantitativ analys av identifierade ämnen samt utvärdering av bioackumulering, biomagnifikation och trofiska överföringsmönster i utvalda näringskedjesystem. När lämpliga prover finns tillgängliga kan material från miljöprovbanker användas för att undersöka tidstrender och genomföra retrospektiv screening.
Arbetsuppgifterna omfattar även beredning av biologiska och miljörelaterade prover, extraktion och analys av målsubstanser och okända ämnen, bearbetning av stora HRMS-datamängder, dataanalys, statistisk utvärdering, tolkning av kemiska mönster i relation till miljökällor, samarbete med nationella och internationella partners samt författande av vetenskapliga artiklar på engelska.
Behörighet:
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i ämnet miljöanalys inriktning miljökemi har den som har kunskaper inom akvatisk ekologi, akvatisk biogeokemi, statistik eller ekotoxikologi. Grundutbildningen ska inkludera ett självständigt arbete.
Dessutom krävs att du har kunskaper i Engelska som motsvarar godkänt betyg i Engelska B/6 från svenskt gymnasium.Bakgrund
Sökande ska ha en masterexamen i analytisk kemi, miljökemi, kemi, ekotoxikologi, miljövetenskap, livsmedelsvetenskap eller motsvarande. Specialisering inom kemisk analys av organiska föroreningar samt erfarenhet av LC-MS, LC-HRMS, GC-MS eller andra avancerade masspektrometriska tekniker är meriterande. Erfarenhet av arbetsflöden för suspect screening och non-target screening är särskilt önskvärd. Tidigare erfarenhet av kemiskt analytiskt laboratoriearbete, särskilt med komplexa biologiska, livsmedels-, biota-, jord- eller sedimentmatriser, är en fördel. Kunskap om nya miljöföroreningar, bioackumulering, biomagnifikation, trofisk överföring eller tidsserieanalys betraktas som meriterande. Färdigheter inom databearbetning med hjälp av statistisk beräkning, visualisering och dataanalysverktyg (t.ex. R, Python eller liknande) är också meriterande. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, analytisk och problemlösningsförmåga, noggrannhet, motivation samt förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.
Läs mera här: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-jobb/doktorand3/
Försörjningsform och lön:Anställning som doktorand (4 års utbildning).
Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.
Omfattning:100%
Placering:Uppsala
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan och urval: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-08-28.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Lennart Hjelms väg 9 (visa karta
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756 51 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Biträdande lektor
Nikiforos Alygizakis alig.nikiforos@hotmail.com Jobbnummer
9998607