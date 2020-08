Avancerad El-montör sökes för uppdrag inom Mälardalen - IndustriQompetens Mälardalen AB - Elkraftsjobb i Västerås

IndustriQompetens Mälardalen AB / Elkraftsjobb / Västerås2020-08-262020-08-26Vi behöver förstärka vår personal med flera erfarna montörer med el-bakgrund. Att arbeta som elmontör innebär att man arbetar mycket praktiskt, är noggrann och kan fatta beslut. Arbetet kan ha varierande arbetsuppgifter beroende på var och inom vilket företag som du arbetar. Arbetet som elmontör innebär montage av elektrisk utrustning, mekanisk montering och koppla enligt kretsschema, förbindningstabell eller efter ritning. Tjänsten är på heltid med framför allt dagtid men olika former av skiftgång kan också förekomma. Tjänsten är belagd på 100%.Du har flera års erfarenhet av montage av kopplingsutrustning och du behärskar både kretsschemaläsning och ritningsläsning. Som person är du samarbetsvillig och har lätt för att jobba med andra. Du lyssnar och kommunicerar samt löser diskussioner på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för din uppgift i gruppen och stöttar kamraterna så att ni gemensamt kan slutföra ert uppdrag. Du gillar också att arbeta självständigt och målinriktat. Vi ser att du har en stark initiativförmåga samt en vilja och förmåga att lösa uppkomna problem inom teamet.Som person är du noggrann, tar ditt arbete på allvar, tycker om ordning och reda och tar ansvar för attditt arbete blir rätt och bra utfört. Du är social, positiv och driven. Som person bör du även vara stresstålig för att trivas i denna roll som el-montör.KompetensVi söker dig med flera års erfarenhet och/eller gymnasieutbildning med inriktning mot el/automation, styr/regler ellerliknande. El behörighet grad BB1 eller BB2 behövs för att kunna arbete självständigt i denna roll. Grundförståelse inom el är ett krav för denna tjänst så som el-säkerhet och el-lära. För att kunna utföra detta arbete har du kunskap och erfarenhet att kunna arbeta efter ritning på ett självständigt sätt. Meriterande är; lödningskunskaper och vana att arbeta med förbindningsscheman/tabell samt kretsscheman. Har du kunskap inom mekanik är det även meriterande.Vi ser gärna att du har körkort och truckkort.Om IndustriQompetensVi börjar normalt med en visstidsanställning för att både du och vi ska få chans att lära känna varandra ordentligt innan vi eventuellt går över till en tillsvidareanställning hos IQ eller något av våra kundföretag. Beroende på din bakgrund och referenser kan det naturligtvis vara aktuellt med en tillsvidareanställning redan från början.Du får en fast månadslön och övriga ersättningar enligt teknikavtalet som är det kollektivavtal vi och de flesta av våra kunder är anslutna till.För att få rätt kompetens till varje tjänst tillvaratar vi de resurser som finns hos varje individ oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.Vi ser långsiktigt på dig som anställd och vårt mål är alltid att du som har rätt förutsättningar ska kunna erbjudas en tillsvidareanställning. Idag är ungefär hälften av våra medarbetare tillsvidareanställda hos oss.Stämmer ovan in på dig? Då är just du den vi behöver!Urval sker löpande varför det är viktigt att du inte väntar med din ansökan, tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Stämmer ovanstående in på dig? Sök tjänsten direkt på www.iqjobb.se. Vi tar ej emot ansökningar via mejl.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-26Industriqompetens Mälardalen AB5334236