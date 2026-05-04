Automationtekniker inom Fastighet
Automationstekniker - Bli en del av Caverions satsning på framtidens fastigheterFastighetsautomation är nyckeln till smartare energianvändning och effektivare drift. Vi söker dig som vill bidra till att skapa hållbara, innovativa lösningar för moderna fastigheter. Hos oss får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara en del av ett team som driver utvecklingen framåt. Caverion satsar stort på fastighetsautomation i flera regioner i landet - med störst fokus på Stockholm och Uppsala. I Stockholm är vår automationsavdelning uppdelad i två avdelningar, placerade i Sollentuna, Västberga och Södertälje och nu söker vi en ny kollega till Sollentuna.Om rollen som AutomationsteknikerSom automationstekniker blir du en frontfigur mot våra kunder och arbetar med att skapa smarta, energieffektiva och hållbara fastigheter. Du ansvarar för att utveckla, implementera och optimera styr- och övervakningssystem som säkerställer driftsäkerhet, komfort och minskad energiförbrukning.Dina arbetsuppgifterSom Automationtekniker ansvarar du som teknisk specialist för främst driftsättning i våra kunders anläggningar.Det kan förekomma viss programmering vid t.ex. förändringar och PM/ÄTA efter att en programmerare har överlämnat programmet för driftsättning. Tanken är att på sikt skall även du programmera dina egna anläggningar som skall driftsättas. Arbetsuppgifterna varierar och ger dig en spännande och utvecklande vardag. Du ansvarar för de tekniska lösningarna - med fokus på hög kvalitet och kundnöjdhet
I rollen ingår bland annat:
Programmering och driftsättning av PLC, DUC och HMI/SCADA.
Ombyggnation i apparatskåp och vissa kompletteringar i installationer
Materialbeställningar.
Kontakt med underentreprenörer för installation och apparatskåp.
Deltagande i olika projektmöten.
Leda eller delta vid samordnade funktionsprov och besiktningar
Felsökning och teknisk support, ansvara för assistera kunder med driftsfrågor och problem.
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för fastighetsautomation och teknik.
Trivs med att arbeta i team, men har också förmågan att planera och agera självständigt.
Är en lagspelare som bidrar till både kollegor och kunder.
Gillar ordning och reda, tar ansvar och har god kommunikationsförmåga.
Ser service som en naturlig del av ditt arbete.Publiceringsdatum2026-05-04Bakgrund
Vi söker dig som har rätt inställning - viljan att lära, viljan att dela kunskap, viljan att utmanas och viljan att göra det där lilla extra.
Utöver din drivkraft ser vi gärna att du har:
Minst två års erfarenhet inom automation med god vana att driftsätta fastighetsautomationsanläggningar
Meriterande erfarenhet av fabrikat som Saia, Distech, Larmia, Schneider och Webport.
Goda kunskaper olika kommunikationsprotokoll som t.ex: Modbus, Bacnet och M-Bus.
En strukturerad, noggrann och lösningsorienterad personlighet som trivs med nya utmaningar och dynamiskt arbete.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Varför välja oss?
Hos Caverion satsar vi på våra medarbetare. Vi är lyhörda för dina personliga mål och utveckling, och vi tror på att växa tillsammans. När vi lyckas som team återinvesterar vi i våra medarbetare - bland annat genom:
Trygga försäkringar
Friskvårdsbidrag
Utbildningar och kompetensutveckling
Kickoffer och gemensamma aktiviteter som bygger laganda och gemenskap
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans. Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossAnsökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig chef Henrik Broman. mail henrik.broman@caverion.com
.
Din ansökan vill vi ha senast den 30 Juni 2026 men skicka gärna in din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/
Lindhagensgatan 126 (visa karta
)
192 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Henrik Broman henrik.broman@caverion.com +358707952373 Jobbnummer
