Automationstekniker till Stora Enso Forshaga
Eterni Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Forshaga
Vi söker en driven och nyfiken automationstekniker som vill vara med och forma framtidens underhåll på fabriken i Forshaga!Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Hos oss blir du en del av ett team där kreativitet och innovation är nyckeln. Du kommer att arbeta med underhåll och felsökning, samt delta i projekt och ombyggnader inom automationsområdet - alltid med kvalitet och säkerhet i fokus. Uppgifterna är främst riktad mot el-, styr-, driv- och reglerutrustning inom automation. Din arbetsdag består till största del av planerade och schemalagda arbeten på fabriken men du kommer även arbeta med akuta insatser. Ingen dag är den andra lik, och dina lösningar kommer göra skillnad på riktigt.
Tillsammans med dina kollegor utgör du en mycket viktig kugge för företagets framgång, eftersom i rollen ingår även att upprätthålla en hög tillgänglighet och bidra till teknisk utveckling av våra el- och automationsutrustningar.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant gymnasieutbildning inom el, alternativt YH-utbildning med inriktning automation, el eller styr-, och reglerteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Som person tror vi att du är nyfiken, engagerad och motiveras av ständiga förbättringar. Du har ett stort intresse för teknik och en stark vilja att utvecklas vidare. Vi värdesätter att du är en ansvarsfull och säkerhetsmedveten person som kan arbeta självgående, men som också trivs med att samarbeta för att nå gemensamma mål. Vidare ser vi att du har goda IT-kunskaper samt behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Automationstekniker är en direktrekrytering med start omgående där du blir anställd av Stora Enso Forshaga. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
Vi arbetar för en mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emma Sjödin på emma.sjodin@eterni.se
eller 073-861 72 56.
Rekryteringsprocessen kan innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Plats: Forshaga
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid. Beredskap kan förekomma Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Stora Enso AB Kontakt
Emma Sjödin emma.sjodin@eterni.se
